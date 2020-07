Zato vas imajo komarji tako radi

Nadležni komarji marsikomu zagrenijo poletne dneve in večere. A zanje niso privlačni vsi in dejstvo je, da jim nekateri posamezniki dišijo bolj kot drugi. Zakaj je torej vaša prijateljica pred njimi varna, vas pa napadajo, čeprav se pred njimi poskušate zavarovati z repelenti? Več raziskav je pokazalo, da obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kako privlačen je nekdo za komarje. Tu je pet skupin, ki malim krvosesom prav posebej dišijo. Veliki posamezniki Komarje privlači ogljikov dioksid, ki se sprošča iz telesa. In večja kot je telesna površina, več ogljikovega dioksida se izloča z dihanjem ter tudi skozi kožo. Tu je odgovor na vprašanje, zakaj komarji radi napadajo velike in posameznike z viškom kilogramov. Nosečnice Kot da nosečnost poleti že brez njih ne bi povzročala dovolj preglavic, so nosečnice mamljive za komarje. Tudi pri njih tiči vzrok v ogljikovemu dioksidu, saj ga njihovo telo izloča več kot telo tistih, ki niso v veselem pričakovanju. Športniki Med vadbo v telesu nastaja mlečna kislina, ki se izloča tudi z znojem. Komarji obožujejo to spojino in zato pogosto napadajo telesno aktivne posameznike. Ljubitelji piva Ena od raziskav je odkrila, da ljudje, ki radi pijejo pivo, bolj privlačijo komarje kot tisti, ki niso ljubitelji te pijače. Ljudje s krvno skupino 0 Do zanimivih izsledkov je prišla tudi študija, ki je dokazala, da komarji najpogosteje napadajo posameznike s krvno skupino 0. In sicer kar dvakrat pogosteje, kot tiste s krvno skupino A. Osebe s krvnima skupinama B ter AB so nekje vmes med obema prej omenjenima.