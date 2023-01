Zato so jutranje ptice dobre volje

Morda niste jutranji tip, a mogoče boste postali, saj zgodnje vstajanje prinaša številne blagodati, ne le za zdravje, ampak tudi razpoloženje. Posamezniki, ki zgodaj vstajajo (pa tudi zgodaj odhajajo v posteljo), se navadno lažje spopadajo z dnevom in obveznostmi, ki so pred njimi, kažejo izsledki ameriške raziskave. To seveda ni vse: zgodnje vstajanje nas spodbudi k telesni dejavnosti, zlasti zunaj.

Zgodnje vstajanje naj ne bo muka, ampak motivacija: tako boste imeli več časa zase.

Za zdravje koristi že pol ure miganja, to nas napolni z energijo, s pomočjo katere se bomo lažje prebili čez dan. Ne le energije, tudi dobre volje bo več: naravna svetloba namreč pozitivno vpliva na razpoloženje pa tudi dinamiko spanja, saj pozitivno učinkuje na regulacijo melatonina in serotonina pa tudi kortizola. Neka raziskava je razkrila, da imajo jutranji ljudje višjo raven pozitivnih čustev.

To si velja zapomniti, saj ta vsekakor pomagajo, da se lažje prilagodimo okolici in vsemu, kar nas čez dan doleti. Poleg tega so ljudje, ki zgodaj vstanejo, manj izpostavljeni tveganju nastanka srčno-žilnih bolezni in diabetesa tipa 2, ter naj bi izbirali bolj zdrava živila.

Imeli boste nekaj minut zase, v tem času telovadite, berite ali si privoščite kavo. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Bi radi izkoristili prednosti ranega prebujanja? Začnite postopoma, budilko si vsakih nekaj dni nastavite 15 minut prej; da ne bi bili pretirano zaspani, pojdite prej v posteljo. Ko se prebudite, ne poležujte, ampak vstanite in odidite iz spalnice, da vas topla postelja ne bi premamila. Zgodnje vstajanje naj ne bo muka, ampak motivacija: tako boste imeli več časa zase, pa naj bo le 15 minut. Privoščite si kavo, deset minut raztezanja, berite in v miru načrtujte dan, ki je pred vami.