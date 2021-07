Zato ne smete lubenice hraniti v hladilniku (in njeni neverjetni učinki)

Lubenica spada med melone. Ima gladko, temno zeleno, čvrsto lupino in rdeče, rožnato ali rumenkasto zelo vodeno meso. Po okusu in hranilni vrednosti je enakovredna najboljšim vrstam sadja. Je sladkega, prijetnega okusa. Že v 13. stoletju so jo Maori prinesli s Kitajske v Evropo, od tod pa je potovala s sužnji v Ameriko. Preberite vse o lubenici in njenih učinkih na Onaplus.si