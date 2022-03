Zato je grizenje nohtov nevarno

Različne raziskave kažejo, da nohte grize kar od 20 do 30 odstotkov ljudi. Vsekakor gre za grdo razvado, in čeprav nas ne bo resno zdravstveno ogrozila, ni povsem nenevarna, opozarjajo strokovnjaki.

Tveganje za vnetja in poškodbe

Pri grizenju nohtov se lahko poškodujeta nohtna posteljica in tudi obnohtna kožica, kar lahko povzroči boleča vnetja, ta pa brazgotinjenje ali odstopanje nohta. Poleg tega prizadeti predel virusom odpira vrata v podkožje in povečuje možnost za nastanek bradavic, možna je tudi okužba s herpesom, če smo ga med grizenjem imeli na ustnicah.

Če so urejeni, se lažje uprete skušnjavi. FOTO: Alina Marasca/Getty Images

Možen je seveda tudi prenos virusov in bakterij z nohtov, ki so pogosto umazani, v telo. Razlogov, da bi opustili nemarno razvado, je torej več kot dovolj, a kljub temu mnogi vztrajajo pri njej. In ne le otroci, tudi odrasli, tako moški kot ženske. Z grizenjem nohtov se pomirjajo, preganjajo dolgčas, premagujejo miselne zagate, si lajšajo skrbi, celo blažijo lakoto, a vse naštete zagate bi morali premostiti drugače, poudarjajo strokovnjaki in priporočajo nekaj nasvetov za opustitev škodljive navade.

Če so posledice že hude, je nujen obisk zdravnika.

Da ne bi odganjali samo simptomov nelagodja, je nujno poiskati vzrok. Spopadimo se s težavami, ki nam povzročajo nemir, in nohte raje negujmo, namesto da jih uničujemo. Razvado je mogoče opustiti tudi tako, da svoje roke kar se da pogosto zaposlimo, denimo z ročnimi deli ali božanjem hišnega ljubljenčka.

V zelo stresnih okoliščinah je smiselno nositi bombažne rokavice in tako nohte obvarovati pred zobmi, sicer pa naj bodo vedno postriženi in urejeni, morda si lahko privoščimo tudi manikiro, da lažje preprečimo skušnjavo. Nekaterim pomaga lak z grenkim okusom, ki odvrača od grizenja, mnogim pa žvečilni gumiji, ki lahko prav tako delujejo pomirjujoče. Številne ženske si vsaj za kratek čas, dokler vztraja kriza, omislijo umetne nohte.

Nohti naj bodo vedno kratko postriženi.

Če so posledice grizenja nohtov že hude, denimo, če se spopadamo z vnetji, odstopajočimi nohti ali bolečinami, se je nujno posvetovati z zdravnikom, ki nas bo po potrebi napotil k dermatovenerologu.