Zato je delni post po kitajski medicini tako zdrav (+nasveti strokovnjakinje)

Delni post je odličen, saj se ga z lahkoto držimo in normalno opravljamo svoje delovne obveznosti, samo odločiti se moramo. Učinki so izjemni, telo se prečisti, obseg stegen, bokov, trebuščka se začne po treh tednih manjšati, spočiti smo, bolje se počutimo, imamo več energije, odpornejši smo. Toksini, ki si jih naberemo čez leto s prehrano, zrakom, pijačo in tudi čustvi, se namreč izločijo in telo postane lahko in nezakisano.

