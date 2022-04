Zato je avokado superhrana: blagodejno vpliva na oči in srce

Imate radi avokado? Fino, saj je prava superhrana za srce. Bogat je s hranili, vitamini in minerali, vsebuje vitamine C, E, K, B6, pantotensko kislino pa riboflavin, niacin, folat, magnezij in kalij in tudi maščobne kisline omega-3. Avokado je sadež, ki od vseh vsebuje največ maščob, a gre za zdrave nenasičene maščobe.

Ker nas nasiti, bomo manj segali po nezdravih prigrizkih. FOTO: Sarsmis/Getty Images

Uživanje slednjih ni dobro le za srce, izboljšuje absorpcijo vitaminov, topnih v maščobah, kot so A, D in K, mineralov in drugih hranil, vpliva tudi na odpornost in kožo, ki je lepša, bolj zdrava. Ne vsebuje natrija, sladkorja in holesterola. Uživajo ga lahko vsi, tudi nosečnice, pravzaprav je zanje priporočljiv zaradi folne kisline, ki je pomembna za normalen razvoj zarodka. In tudi malčki jih lahko jedo, običajno jih imajo radi zaradi kremaste strukture.

Kot rečeno je dober za srce: klinične študije so pokazale, da ima že pol sadeža na dan zaradi visoke vsebnosti fitosterolov pozitivne učinke na raven holesterola in lipidov v krvi, pomaga vzdrževati zdravo raven holesterola v krvi, ki je še kako pomembna za zdravo srce in ožilje. β-sitosterol pa spodbuja delovanje našega imunskega sistema – raziskave so pokazale, da so ljudje, ki jedo avokado, bolj zdravi kot tisti, ki ga ne jedo, imajo tudi boljši metabolizem.

Poleg tega sta v avokadu kalij in lutein, ki prispevata k nižjemu krvnemu tlaku. Vsebuje tudi lutein in zeaksantin, fitokemikaliji, ki skrbita za oči, dodajanje avokada v prehrano bi lahko pomagalo tudi nižati tveganje za nastanek makularne degeneracije, pomagati pa utegne tudi pri preprečevanju osteoporoze, saj vsebuje vitamin K, ki je nujen za zdravje kosti.

Zdrave maščobe pomagajo ohranjati zdravo srce in zmanjšujejo tveganje za možgansko kap, srčno kap in druge bolezni srca in ožilja.

Ne le z maščobami, bogat je tudi z vlakninami, te pa, vemo, nižajo slabi holesterol in trigliceride v krvi in preprečujejo zaprtje, ohranjajo zdravje prebave ter nižajo tveganje za nastanek raka na debelem črevesju. Zadostna količina zaužitih vlaknin torej spodbuja redno praznjenje črevesja, kar je pomembno za izločanje strupov iz telesa. Vlaknine skrbijo za zdravo ravnovesje bakterij v črevesju, kar niža tveganje za vnetja.