Zato bi morali pogosteje jesti krešo, še posebej ženske in nosečnice

Vrtna kreša spada v družino križnic, njeno latinsko ime pa je Lepidium sativum. Gre za enoletno rastlino, ki zraste do 60 centimetrov visoko, običajno pa jo uporabljamo že, ko je visoka 10 centimetrov. Hitro kali in raste, kot zelišče pa je v Evropi priljubljena že več stoletij. Najprej so jo začeli gojiti v Mezopotamiji, sicer pa izvira tudi iz Male Azije in Perzije. Njene koristi so prepoznali že stari Egipčani, po Evropi pa se je kasneje razširila po zaslugi Grkov in Rimljanov.

