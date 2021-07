Zato bi morali dvakrat na dan pojesti malo temne čokolade

Ni pomembno le, kaj jemo temveč tudi, kdaj jemo. Čas obroka namreč vpliva na fiziološke mehanizme, vključene v regulacijo telesne teže, je povedal nevroznanstvenik Frank A. Scheer, ki se pri tej trditvi opira na rezultate sicer manjše raziskave bolnišnice Brigham & Women z Bostona, v kateri je sodelovalo 19 žensk in ki je dokazala, da temna čokolada, zaužita zjutraj in zvečer, pripomore k zmanjševanju količine krvnega sladkorja. Več čokolada, boljše zdravje Sodelujoče so razdelili v tri skupne. Ena skupina je ob rednih obrokih zjutraj in zvečer pojedla še 100 gramov čokolade. Drugih omejitev prehrane ni bilo. Po dveh tednih so strokovnjaki ugotovili, da je bila pri ženskah iz te skupine koncentracija glukoze v krvi za 4,4 odstotke nižja v primerjavi z začetkom študije. Prav tako je sladkanje s čokolado zjutraj in zvečer pripomoglo k manjši lakoti in je ublažilo željo po drugih sladicah. Previdno pri količini A kot opozarja Scheer, je bila študija res majhna in 100 gramov čokolade dvakrat na dan ni ravno malo, vendar zagotovo ni razloga, da se ne bi dvakrat na dan posladkali z manjši količino te sladice (denimo 10 gramov), ki naj bo čimbolj temna.

Z njim se strinja prehranska strokovnjakinja Drew Ramsey, ki trdi, da na temno čokolado ne bi smeli gledati kot na sladico, temveč kot na prehranski dodatek.

"Flavanoli iz kakava povečujejo pretok krvi po vsem telesu, tudi v možganih, pozitivno vplivajo na srce in ožilje ter na mikrofloro v prebavilih, zagotavljajo boljše delovanje možganov in pripomorejo k nevrogenezi (rasti možganskih celic)," je naštela njene najbolj opazne učinke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: