Zaradi tega strahu vaše življenje ni tako dobro, kot bi lahko bilo (in nasvet, kako se ga znebite)

Vse, kar je vredno imeti v življenju, ni enostavno doseči. Popolna služba ne bo pristala v vašem naročju in moški vaših sanj ne bo kar priplesal do vaših vhodnih vrat in vam izpovedal ljubezni. Če ne verjamete, da to drži, niste samo naivni, ampak se pripravljate na življenje, polno razočaranj. Ena od osnovnih potreb, ki jih želimo čutiti v življenju, je sprejetost, zato je zavrnitev nekaj najslabšega, kar se nam lahko zgodi. Pogosto nas doleti, ko nismo v najboljšem obdobju, zato je padec še bolj boleč. Prisili nas, da ponovno proučimo vsa tveganja, ki smo jih z veseljem prevzeli, preden nam je spodneslo tla pod nogami.

Kadar smo v dobrem obdobju, se počutimo samozavestni, močni in dovolj pripravljeni, da tvegamo. Toda če se tveganja ne obnesejo, čutimo boleče razočaranje. Branje nadaljujte TUKAJ – na mična.si.