Zaradi tega se je dobro izogibati nošenju preveč oprijetih oblačil

Vene so eden od dveh tipov žil, ki jih imamo v telesu: arterije prenašajo kri, obogateno s kisikom in hranilnimi snovmi, po telesu v kapilare, vene pa pošiljajo kri iz kapilar do srca. Naloga kapilar je, da kisik in hranila, ki jih prinesejo arterije, dovedejo celicam, nato pa iz celic sprejmejo odpadne snovi ter ogljikov dioksid. Arterije so zgrajene pretežno 7iz gladkih mišičnih vlaken, ki s svojim krčenjem pomagajo poganjati kri po telesu. Vene takšne mišične podpore nimajo, saj je sloj mišičnih vlaken, iz katerih so zgrajene, zelo tanek, njihov večinski del predstavljajo kolagenska in elastična vlakna. Vsebujejo tudi zaklopke, ki preprečujejo, da bi kri tekla v napačno smer. Da kri po venah teče, kamor mora, zagotavljajo tri mišične črpalke; prva je v nogah in se stisne, kadar se skrčijo nožne mišice, druga črpalka je v stopalih –​ kadar stopimo, se vene v stopalu zaradi teže zožajo, to pa požene kri navzgor. Tretja črpalka so organi, ki se krčijo in širijo, ko dihamo. Vene lahko prizadenejo različne bolezni, a jih je mogoče zdraviti, če jih pravočasno prepoznamo.

Kronična bolezen ven

Kronična bolezen ven se običajno pojavlja pri ženskah ter starejših ljudeh – po 60. letu jih ima težave z venami približno polovica. Pri kronični bolezni ven je obtok v spodnjih okončinah moten zaradi oslabelih žilnih sten. Ko vene oslabijo, se razširijo, kri v njih zastaja, to pa povzroča vnetje ven in tkiv. Da se je bolezen že začela, vemo po t. i. venski bolečini. Če jo začutimo, pomeni, da je nujno čim prej začeti zdravljenje. Drugi simptomi so še občutek težkih nog, otekanje, nočni krči, napetost v nogah in srbež. Simptomi se začnejo z leti stopnjevati (rdečina na goleni, odebeljena koža in podkožje gležnja in goleni, venska razjeda oziroma rana, nastanek krvnih strdkov). Venska bolezen se zdravi na več načinov hkrati: z elastičnimi povoji ali medicinskimi kompresijskimi nogavicami, ki izboljšujejo pretok krvi v nogah, z zdravili venotoniki in odstranjevanjem krčnih žil oziroma varic na različne načine (z laserjem, operativno itd.).

Zdravniku čim prej povejte, če opažate znake obolelih ven. FOTO: Dimid_86/Getty Images

Hemoroidi

Med bolezni ven spadajo tudi hemoroidi, sinusoidne žilne strukture v analnem kanalu, ki pomagajo pri nadzoru blata in se včasih vnamejo oziroma otečejo. Simptom notranjih hemoroidov je krvavitev iz danke, zunanji pa povzročajo bolečino in oteklino na anusu. Zdravimo jih le, če so simptomi hudi, sicer pa zdravniki svetujejo predvsem uživanje več tekočin in vlaknin ter počitek. Težave s hemoroidi ima približno polovica ljudi vsaj enkrat v življenju.

Redno gibanje

Pri boleznih ven ima precejšnjo vlogo dednost, vendar pa nekateri dejavniki stanje slabšajo. Tako je denimo za kronično bolezen ven škodljivo, če veliko stojite (npr. v službi) in ste prekomerno težki. Bolezen poslabša nosečnost, predvsem zaradi povečanja ravni progesterona. Nosečnost vpliva tudi na nastanek hemoroidov, sicer pa njihov pojav povezujejo z napenjanjem pri odvajanju blata in nekaterimi obolenji, denimo kronično jetrno boleznijo.

Za ohranjanje zdravih ven je pomembna redna telesna dejavnost, izogibanje nošenju preveč oprijetih oblačil ali obutve. Stanje lahko izboljšate z izmeničnim hladnim in toplim (ne vročim!) tuširanjem. Pomembna je tudi zdrava prehrana z veliko sadja in zelenjave.