Zaradi tega je dobro uživati sadnje in zelenjavo iz lokalnega okolja

Zdrav način življenja vsebuje tudi zdravo in uravnoteženo prehrano, saj tako v telo vnesemo vse potrebne vitamine in minerale. Če je le mogoče, izbiramo kakovostna in sveža živila, po možnosti lokalno pridelana: taka so bolj okusna ter imajo višjo biološko (je primerno dozorela) in hranilno vrednost.

Zanimanje za lokalne izdelke vse bolj narašča, saj se potrošniki čedalje bolj zavedamo pomena lokalne in sezonske hrane – tudi za zdravje. Lokalna hrana je sveže pridelana v lokalnem okolju in od njive do krožnika potuje najkrajši čas, kar je pomembno, saj začne hranilna vrednost plodu padati takoj, ko je pobran oziroma ubran.

Večji vnos vitaminov ter mineralov in zaščitnih snovi

Rezultati raziskav potrjujejo, so zapisali strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si, da imata sadje in zelenjava, pridelana v lokalnem okolju, v primerjavi s tistima, ki sta bila pripeljana od daleč in daljši čas skladiščena, boljše učinke na zdravje: višjo hranilno vsebnost, višjo vrednost antioksidantov in boljše senzorične lastnosti, torej videz, okus, teksturo, aromo.

Sezonska hrana je bolj dozorela, ima več vitaminov in drugih hranil, potrebnih za zdravje.

Z uživanjem več lokalno pridelanega sadja in zelenjave torej zagotavljamo večji vnos ohranjenih vitaminov ter mineralov in zaščitnih snovi, saj je pot od (p)obiranja do krožnika krajša, to pa pomeni, da živilo obdrži več hranil. Poleg tega je lokalno in sezonsko pridelana hrana bolj dozorela oziroma dozori naravno, medtem ko uvoženo sadje in zelenjavo običajno poberejo, še preden dozorita, zato ne razvijeta polnega okusa.

Optimalno

Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izpostavlja pomen lokalno pridelane hrane za kakovostne in uravnotežene obroke za vse, še posebno za otroke in mladostnike. V obdobju odraščanja ima uravnoteženo prehranjevanje še posebno velik pomen, pravijo.

Zdaj je čas za cvetačo, brokoli, korenček. FOTO: Zeleno/Getty Images

»Hrana ne predstavlja le energije za delovanje telesa in njegovo obnovo, temveč predvsem zagotavlja hranilne snovi, ki omogočajo optimalno zdravje, rast in telesni ter kognitivni razvoj otrok in mladostnikov. Prav tako lahko z ustrezno prehrano vzdržujemo priporočeno telesno težo. Pomembno je, da otroci uživajo mešano prehrano, kombinirano z vsemi priporočenimi skupinami živil, ki so kakovostna, zaradi veliko vitaminov in mineralov tudi bolj hranilno bogata.«

Jedli naj bi sezonsko

A ne le lokalno, v skrbi za zdravje naj bi jedli tudi sezonsko: v jesensko-zimskem času tako ne bomo zobali jagod ali češenj, ampak jabolka in hruške. Sezonska hrana ima hranilno vrednost, prilagojeno letnemu času, prav tako je najbolj naravno pridelana.

Hrana lokalnega izvora ima višjo biološko in hranilno vrednost.

Kaj bomo torej jedli jeseni? Zelje, različne vrste solat, radič pa koren, oranžen in rumen, por, buče, cvetačo in brokoli, ki vsebuje veliko vitamina C, ta pa je nujen za krepak imunski sistem. Od sadja smo že omenili jabolka in hruške, postrezite si tudi z grozdjem in kakijem, tudi kostanjem.

Obenem z nakupom lokalno pridelane hrane podpiramo domače pridelovalce ter gospodarstvo ter skrbimo za čisto okolje in naravo. Zaradi dolgih prevozov hrane s tovornjaki, vlaki, ladjami ali celo letali se v ozračje sproščajo ogromne količine strupenih plinov, ki ostanejo v zraku, ki ga dihamo, ali pa se s padavinami spirajo na zemljo in naprej v podtalnico.