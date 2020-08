Zaradi seksa smo srečni

Naključni dotiki so pomembni za razmerje. FOTO: Getty Images

Za mnoge je največji afrodiziak dejstvo, da si jih želi prav tisti, ki si ga sami želijo.

Veliko raziskav je povezalo seks s posameznikovo srečo, zadovoljstvom, neki raziskavi pa je tovrstno srečo celo uspelo pretopiti v denar. Namreč, seks enkrat na teden je primerljiv s tistim nivojem zadovoljstva, kot če bi zaslužili četrtino več na leto.Vprašanje, ali nas seks osrečuje, je ustrezno: dejstvo je, da številne aktivnosti, v katerih uživamo, nimajo tako dolgotrajnega vpliva na naše zadovoljstvo kot ravno spolnost. Alternativno pojasnilo je, da smo srečnejši, če pogosteje seksamo.No, v seriji raziskav so kanadski in švicarski psihologi pogledali dlje od le trenutnega užitka, ki nam ga prinašajo spolni odnosi, in dognali nekaj zelo zanimivega.Glavni razlog, zaradi katerega spolnost dolgotrajno pozitivno vpliva na odnos in srečo oziroma zadovoljstvo, ni orgazem, pač pa nežnost. In to ne le med samim aktom, pač pa že nekaj ur prej in pozneje. Ljubezen je mehanizem, katerega cilj je, da nas nekdo po seksu pokliče z draga ali dragi, pravijo psihologi. Ta nekdo naj bo partner, ki ga spoštujemo, in je potrditev, da smo prav izbrali. Za mnoge je največji afrodiziak dejstvo, da si jih želi prav tisti, ki si ga sami želijo. Do orgazma posameznik zlahka pride tudi sam, no, nežnost in potrditev si sami sebi le težko damo, pravijo psihologi.Stres na delu in doma, utrujenost še povečujeta potrebo po nežnosti, kar dve tretjini ljudi v stabilnih zvezah si je želi še več.Trije od petih bi se želeli večkrat ljubiti, je še pokazala raziskava. Okoli 80 odstotkov ljudi meni, da je fizični stik pomemben element v zvezi, tisti, zaradi katerega se počutijo privlačnejše in lepše. Pogostost naključnih dotikov je pomembnejši kazalnik stabilnega odnosa kot pogostost spolnih odnosov, je pokazala nedavna raziskava ameriškega instituta Kinsey. In še, da se pogosto podcenjuje dejstvo, da tudi moški potrebujejo nežnost, ne le ženske, še pravijo raziskovalci.