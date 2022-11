Zaradi sedenja se telo hitreje stara

Kdor dela v pisarni in sedi po osem ur ali več, morda že čuti posledice, vsekakor pa jih bo sčasoma, saj je telo narejeno za gibanje, ne sedenje, in se takšnemu načinu življenja prej ali slej upre. Ker je čedalje več služb, v katerih zaposleni sedijo, je čedalje več tudi raziskav na to temo, in vse imajo podobne sklepe: vsakodnevno daljše sedenje brez odmorov negativno vpliva na telo oziroma pripomore k njegovemu hitrejšemu staranju.

Hoja je primerna prav za vse. FOTO: Simonapilolla/Getty Images

Glede na rezultate nedavne ameriške raziskave sedenje od šest do osem ur na dan poveča tveganje srčnih bolezni in prezgodnje smrti za 12–13 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki sedijo manj kot 4 ure na dan. Tovrstno tveganje se pri tistih, ki sedijo več kot 8 ur, dvigne na kar 20 odstotkov!

Nabirajmo korake

Kot rečeno, tudi druge študije so odkrile podobna tveganja; poročilo iz leta 2019 je pokazalo povečano pojavnost sladkorne in srčno-žilnih bolezni, raziskava iz leta 2017 pa, da je dolgotrajno vsakodnevno sedenje povezano s hipertenzijo in mišično-skeletnimi težavami. Z ugledne klinike Mayo poročajo, da je tovrstni življenjski slog povezan z zdravstvenimi zapleti, kot so visok krvni tlak, debelost, visok krvni sladkor ter nabiranje visceralne maščobe, po pregledu 13 študij, ki so obravnavale čas sedenja v primerjavi s količino dnevne aktivnosti, pa so zapisali, da »so imeli tisti, ki so sedeli več kot 8 ur na dan in niso bili fizično aktivni, podobno tveganje smrti kot prekomerno debeli ljudje in kadilci«.

Tisti, ki sedijo več kot tretjino dneva in niso fizično aktivni, imajo podobno tveganje smrti kot prekomerno debeli ljudje in kadilci.

Kaj lahko storimo, da ubežimo takšnim napovedim? Se gibamo, seveda. Študija univerze v Cambridgeu iz 2016. je pokazala, da lahko 60–75 minut zmerne vadbe na dan, kot sta denimo hitra hoja, kolesarjenje, izniči škodljive učinke dolgotrajnega sedenja. Dobra novica je, da je dobrodošel že sprehod, zato poskusite v vsakodnevno rutino vnesti čim več gibanja: zjutraj vstanite pol ure prej in naredite par tisoč korakov, kave sploh ne boste potrebovali, lahko jih naberete zvečer, ko se tempo umiri. Če vas odbija prerana tema, si priskrbite lučko in naredite nekaj za svoje telo. Hvaležno vam bo.