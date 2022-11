Zaradi luskavice depresivni

Največkrat se pojavi na koži lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali križnega dela hrbtenice, lahko pa tudi na nohtih, stopalih, dlaneh, spolovilih, redkeje na obrazu. Prizadene do tri odstotke svetovnega prebivalstva.

»Luskavica ali psoriaza je ena najpogostejših kožnih bolezni. Sprva se pokaže s pordelo, luščečo se kožo, nato s srebrnimi luskami odmrlih kožnih celic, zadebeljenih plakov kjer koli po telesu,« pojasnjuje Nina Pahor, strokovna sodelavka Društva psoriatikov Slovenije. »Bolezen spremljajo srbež, bolečina in vidne kožne spremembe, kar lahko privede so stigmatizacije in socialne izolacije. Bolečina, ki jo prinaša, močno ovira vsakodnevne aktivnosti.« Pri večini se pojavi pred 40. letom starosti, drugi vrh obolevnosti pa je med 50. in 60. letom, nadaljuje sogovornica in dodaja, da je luskavica kompleksna bolezen, kar pomeni, da na njen nastanek vplivajo določeni geni in dejavniki okolja: »Je dedna bolezen, torej se pogosteje pojavlja tam, kjer jo ima diagnosticirano že eden od družinskih članov. Dejavniki okolja, ki pripomorejo k pojavu in poslabšanju luskavice, so infekcije, mehanične poškodbe kože, psihogeni stres, alkoholizem, kajenje, čezmerna telesna teža in določena zdravila. Malce pogostejša je pri ženskah.«

Prizadene do tri odstotke svetovnega prebivalstva. FOTO: Suze777, Getty Images

Vpliva na samopodobo

Kakor pri vsaki bolezni je tudi pri luskavici pomembna zgodnja diagnoza. »Neozdravljiva je, a jo je s stopenjskim pristopom zdravljenja in sodobnimi zdravili mogoče bistveno omiliti in zdraviti. S skrbnim preprečevanjem sprožilnih vplivov na poslabšanje in z ustrezno nego lahko podaljšamo obdobja izboljšanja in povečamo učinkovitost sistemskega zdravljenja. Luskavica vpliva na vse vidike življenja, dobro obvladovanje bolezni pomeni zmanjšanje celotnega bremena.

Je ena najpogostejših kožnih bolezni. FOTO: Hengdao, Getty Images

Poznamo lokalno zdravljenje s kremami, losjoni in mazili pri blažjih oblikah, fototerapijo, torej izpostavljanje kože valovanju naravne in umetne UV-svetlobe, pri bolj razširjenih oblikah in sistemsko zdravljenje za srednjo do hudo obliko bolezni. Zdravila so v obliki tablet ali injekcij, s katerimi vplivamo na celotno telo. Biološka zdravila so najnovejši način zdravljenja luskavice in delujejo drugače kot druga sistemska zdravila. Ustavijo vnetni proces na začetku, v imunskem sistemu,« pojasnjuje sogovornica in poudarja, da pri nadzorovanju bolezni občutno pomaga zdrav življenjski slog z raznovrstno in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem normalne telesne teže in redno vadbo ter izogibanjem stresu in sproščanjem, pomembna sta tudi omejitev uživanja alkohola in opustitev kajenja.

Bolezen močno poslabša kakovost bolnikovega življenja in samopodobo, pogosteje obolevajo za depresijo in anksioznostjo, kljub ozaveščanju pa je psoriaza še vedno nepoznana bolezen, zato se veliko bolnikov spopada s stigmo v okolju – ravno zato bo ob letošnjem svetovnem dnevu v ospredju njihovo duševno zdravje. »Poleg tega so v zadnjem desetletju številne raziskave pokazale, da lahko luskavico povezujemo tudi z nekaterimi drugimi obolenji, kot so srčno-žilne bolezni, zvišan krvni tlak, zvišane vrednosti maščob v krvi, sladkorna bolezen in kronična vnetna črevesna bolezen, okoli 30 odstotkov bolnikov pa razvije psoriatični artritis,« še sklene Pahorjeva.