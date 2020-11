Zaprtje je lahko nevarno

Ključna tekočina

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pri najmlajših se lahko zaprtost pojavi ob uvajanju goste hrane. FOTO: Golibtolibov/Getty Images

Vlaknine so prijateljice naše prebave.

Previdno z odvajali

Odvajanje ne sme biti redkejše kot enkrat na tri dni.

Redno odvajanje je ključno za dobro počutje in zdravje, a zaprtost marsikomu greni vsakdanjik in povzroča nelagodje. Ko je blato trdo in kepasto, odvajamo pa redkeje kot sicer, pri tem pa nas spremljajo krči, bolečine in napetost v trebuhu, je čas za ukrepanje!Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos, je odvajanje odvisno od življenjskega sloga oziroma pogostosti gibanja, hormonskega statusa, črevesnih bakterij, ki nam pomagajo prebaviti vlaknine, sestave hrane in vnosa tekočin.Prav tako je pomemben dejavnik starost posameznika, saj se črevesje z leti poleni, tkijo je manj elastično, slabša je peristaltika, podatki pa še kažejo, da zaprtost pogosteje doleti ženske. Pri najmlajših je redko, lahko pa se pojavi ob uvajanju goste hrane, saj se črevesje takrat privaja na prebavo in predelavo kompleksnejših živil, pri starejših otrocih pa je največkrat kriva prehrana z malo vlaknin ali preveč predelane hrane; pogosto je krivo tudi premalo zaužite tekočine, sadja in zelenjave.»V mnogo primerih se zaprtost pojavi kot posledica nezdrave prehrane, pomanjkanja gibanja, preveč sedečega dela in pitja nezadostnih količin vode. To so znaki, ki so najpogosteje funkcionalne narave in načeloma ne kažejo nobene resnejše bolezni. V nekaterih primerih pa je zaprtje vendarle lahko znak, da se z vašim črevesjem dogaja kaj resnejšega. Še posebno to velja v primeru, ko zaprtje traja dalj časa ali pa nastopi nenadoma in ga spremljajo še nekateri drugi simptomi, npr. bruhanje, močno povišana telesna temperatura, krvavitve oz. kri v blatu, občutek neizpraznjenega črevesja, močni krči in napihnjen trebuh, slabokrvnost. Te znake imenujemo alarmni znaki. Takrat je čas, da obiščete zdravnika!« svetujejo strokovnjaki iz Barsosa, ki za lajšanje vsakodnevnih tegob priporočajo izogibanje živilom z malo vlaknin, pa ocvrti hrani, beli moki, ki jo raje nadomestimo s polnozrnato, bananam in belemu rižu, ki ga raje zamenjamo z rjavim, pomembno pa je tudi zadostno uživanje tekočine.A kot rečeno, če zaprtja ne moremo odpraviti sami ali pa ga spremljajo še drugi znaki, je nujen obisk zdravnika, poudarjajo strokovnjaki: »Vsekakor je nujen obisk zdravnika, ko je odvajanje redkejše kot enkrat na tri dni, in seveda ob krvavitvah ali vsaki spremembi v odvajanju, ki ni običajna in traja dlje časa. Če zaprtje ni znak kakšnega drugega bolezenskega stanja, vam bo zdravnik verjetno svetoval uporabo glicerinskih svečk ali kakšnega odvajala. A tu velja dodatna previdnost. Z nekaterimi odvajali ne smemo pretiravati, saj lahko njihovo dolgotrajno in nekontrolirano jemanje vodi v navajenost in dodatne črevesne težave!«Kako naj torej podpiramo zdravo prebavo vsak dan? Strokovnjaki iz Barsosa polagajo na srce: »Uživajmo živila, ki so bogata z vlakninami, sem zagotovo sodijo fige, slive, jabolka, marelice, hruške, kivi, stročnice, žita, zelje ter nekatera druga zelenjava. Hkrati pa se izogibajmo živilom, ki povzročajo zaprtost, npr. banane, čokolada, ocvrta hrana, beli riž … Piti moramo dovolj tekočine, vsekakor pa je zelo pomembno gibanje oziroma redna telesna aktivnost, kajti tudi to bo spodbudilo našo prebavo, okrepljene trebušne mišice pa bodo pripomogle k boljšemu gibanju črevesja.«