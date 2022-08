Zapisovanje opravil za boljši nadzor

Če se ponoči pogosto zbujamo z občutkom tesnobe ali težko zaspimo, si lahko pomagamo z vajo iz kognitivno-vedenjske terapije, svetuje Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig. Naši možgani imajo radi strukturirane dejavnosti in ponavljajoče se vzorce. S pisanjem seznama se tako odločimo, kaj je treba narediti najprej in kaj lahko počaka. Z določanjem prednostnih nalog imamo boljši nadzor nad potekom dneva, zato se lažje sprostimo in zaspimo. Seznama se lotimo vsak večer pred spanjem za naslednji dan.

Osredotočite se na bistvo

Najprej si narišemo tri stolpce, kajti naloge bomo razdelili v tri skupine: obveznosti, ki ne morejo počakati, naloge, ki jih je treba čim prej postoriti, in vse, kar je treba opraviti sčasoma. Nato jih razdelimo po stolpcih. Prvi je seznam opravil za prihodnji dan. Vsebino drugega in tretjega stolpca prepišemo na sezname za naslednje dni. Če imamo čez dan občutek, da ne zmoremo vsega, se ozremo na seznam in se ravnamo po načelu »osredotočam se na tisto, kar je glavno danes«. Pomirili se bomo ter razbremenili tesnobnosti in skrbi.