Žametni vir zdravja, sadje, ki navduši

Vsebujejo prehranske vlaknine, ki prispevajo k občutku sitosti ter preprečujejo prenajedanje.

Zdaj je njihov čas, naužijte se jih. FOTO: Andrey Elkin/Getty Images

Sveže marelice ohranjajo zdravje kost in varujejo pred okužbami.

Poletje je čas, ko uživamo v sladkih sočnih sončnih marelicah, le redki se jim lahko uprejo, svežim ali suhim. Kitajci jih imajo za zdravilo, za sadež dolgega življenja, iz dišečih mareličnih cvetov izdelujejo parfume. Ker niso kalorične, so izvrsten prigrizek oziroma malica, saj z njimi ne boste zaužili preveč kalorij, boste pa potešili lakoto in željo po sladkem ter hkrati ohranjali zdravo težo oziroma celo izgubili kak kilogram.Marelice niso le aromatične in okusne, temveč tudi zdrave, bogate so z vitamini A in C ter B-kompleksa pa minerali kalcijem, kalijem, železom, magnezijem, cinkom in manganom. Vsebujejo več fitokemikalij, denimo betakaroten in polifenole. Vitamin A pomaga ohranjati vid, ohranja zdrav imunski sistem – organizmu se pomagajo ubraniti bakterijskih okužb – ter zdravo in mladostno kožo. Retinol in betakaroten, ki sta v marelicah, nižata tveganje razvoja nevarne bolezni oči, makularne degeneracije, ki je povezana s staranjem in označuje postopno izguba vida, likopen varuje organizem pred škodljivim UV-sevanjem.Ne glede na to, ali jemo sveže ali posušene, so izvrsten vir vlaknin; so tudi lahko prebavljive, hranila pa se hitro absorbirajo. Prebava ljudi, ki uživajo marelice, je redna in dobra. Visok delež vlaknin ni pomemben le za prebavo, temveč tudi za srce in ožilje, niža namreč slab holesterol v telesu, zaradi česar je tveganje nastanka srčno-žilnih bolezni nižje. Delež kalija v tem sadežu vzdržuje ravnotežje elektrolitov v organizmu, kar pomaga pri delovanju srca. Marelice so izvrsten vir antioksidantov, ti organizem varujejo pred prostimi radikali, ki veljajo za odgovorne za niz bolezni. Uživanje marelic priporočajo slabokrvnim, saj vsebujejo železo, višajo tudi količina hemoglobina. Sveži marelični sok nas bo ohladil in hkrati pospešil izločanje strupov iz telesa, pijemo ga lahko, če imamo povišano telesno temperaturo. Ker vsebuje vitamin C, koristi tudi pri prehladu, blaži simptome in skrajšuje čas bolezni. Ta vitamin je nujen tudi za kožo, saj ohranja njeno elastičnost, antioksidanti v marelicah upočasnjujejo procese staranja, ugodno delujejo tudi v primeru ekcemov. Vitamina A in E pospešujeta obnavljanje kože in zdrav in lep videz. Marelično olje naj bi pomagalo pri suhem lasišču in prhljaju, uporabimo pa ga lahko tudi kot piling, tako da ga pomešamo z malo sladkorja in nežno vtremo v kožo ter speremo z mlačno vodo.Kalcij je pomemben za kosti, ker je za pravilno in zadostno absorbcijo tega potreben tudi kalij, boste za zdrave kosti poskrbeli z uživanjem marelic, saj vsebujejo oba. Marelice in marelično olje delujejo močno protivnetno, zaradi česar koristijo obolelim z artritisom. Marelično olje pomaga blažiti bolečino in tudi druge simptome bolezni. Izkoristite sezono in uživajte v sončnih sadežih ter vseh blagodatih za zdravje.