Žalostni zaradi hrane: tveganje se poveča z uživanjem sladkanih pijač

Hrana, ki jo uživamo, vpliva na zdravje pa tudi na videz in celo razpoloženje. Če pojeste preveč tistih živil, ki so na seznamu nezdravih, vam grozi debelost in celo nekatera bolezenska stanja, vključno z depresijo, kaže raziskava. Nekatera živila zato velja omejiti, če se jim že ne morete v celoti odpovedati.

Bele zamenjamo s polnozrnatimi. FOTO: Posinote/Getty Images

Hrana, bogata z rafiniranimi ogljikovimi hidrati, sem se na primer uvršča bel kruh, pri ženskah, ki so v postmenopavzi, denimo povzroča spremembe razpoloženja in utrujenost. Izdelki iz rafinirane (bele) moke se v našem telesu prebavljajo in absorbirajo zelo podobno kot čisti sladkor, so zapisali strokovnjaki na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si, zato so za zdravje škodljivi in bi jih morali omejiti podobno kot slaščice, sladke pijače in druga živila z dodanim sladkorjem.

Prehranski izdelki z visoko vsebnostjo sladkorjev in transmaščob lahko povzročijo glavobol, utrujenost, tudi tesnobo, niti umetna sladila niso priporočljiva, saj blokirajo tvorbo serotonina, kar povzroča spremembe v razpoloženju, glavobol in tudi nespečnost. Močno predelani ogljikovi hidrati sprožijo hitro naraščanje in padanje krvnega sladkorja, kar občutimo kot nihanje razpoloženja, utrujenost, razdražljivost, hkrati sprožajo vnetne procese, ki vodijo v slabše pomnjenje, učne sposobnosti in razvoj duševnih bolezni.

Namesto rafiniranih ogljikovih hidratov izberemo polnovredna živila.

Strokovnjaki odsvetujejo rdeče meso in predelane mesnine, ki so bogate z nasičenimi maščobami, te pa lahko ovirajo raven inzulina; poleg tega uživanje rdečega mesa in predelanih mesnin povezujejo s tveganjem za nastanek raka, diabetesa in drugih resnih bolezni.

Kava velja za eno najbolj priljubljenih pijač na svetu, mnogi z njo začnejo dan, toda pretiravati z njo ne gre, opozarjajo strokovnjaki: vsebuje kofein, ki moti spanec in vpliva na razpoloženje, povzroči lahko vznemirjenost, nervozo. To je še zlasti opazno, če ste nagnjeni k depresiji in tesnobi. Na seznamu tistih, ki bi jih morali omejiti, je tudi alkohol: upočasnjuje osrednji živčni sistem, ki nadzoruje razumevanje in razmišljanje, lahko sproži depresijo.

Prehranjevanje s polnovrednimi rastlinskimi živili in nenasičenimi maščobami pa po drugi strani izboljšuje razpoloženje in kognitivne sposobnosti. Poleg tega poskrbite, da obrokov ne boste preskakovali, da jih uživate ob približno istih urah in si zanje vzamete čas.