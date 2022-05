Žalostna zgodba: »Med nosečnostjo sem izgubila otroka. In tako sem potem spet našla mir«

Leah Gordon je pisateljica in urednica, rojena v New Yorku, ki je v zgodnji fazi nosečnosti izgubila otroka. Čeprav je svojo zgodbo sprva ohranjala zase, je na koncu, kot je povedala za Mind Body and green, dojela, da odkrito pripovedovanje o bolečini prinaša olajšanje.

Potem ko je več dni preživela v solzah, je na svojo nosečnost začela gledati kot na lepo izkušnjo, saj je imela vsaj za kratek čas priložnost spoznati materinstvo.

Občutila je spremembe v telesu, čustva, ki so jo preplavljala, in veliko se je naučila. To jo je spremenila za vedno. Pravi, da je postala močnejša.

Preberite njeno zgodbo tukaj.