Zaloge železa vzdržujmo vsak dan

Slabokrvnost je pogosta nadloga, ki doleti okoli 20 odstotkov prebivalstva. Utrujenost, zaspanost, pomanjkanje energije in slabša koncentracija ter oteženo spopadanje z napori so nedvomno znaki za preplah, ki zahtevajo posvet z zdravnikom in verjetno tudi podporo z zdravili. Najbolje pa je seveda vzdrževati zdravo kri in preprečevati slabokrvnost, pri tem so na vrhu seznama seveda zdrave življenjske navade.

Več ga pridobimo iz živil živalskega izvora. FOTO: Happy_lark/Getty Images

Raznovrstna prehrana

Hemoglobin je najpomembnejša sestavina eritrocitov, rdečih krvničk: v litru moške krvi ga je približno 160 gramov, pri ženskah 140. Če želimo ohranjati zdravo raven hemoglobina v krvi, je ključno uživanje živil, ki vsebujejo železo, pri tem pa so v ospredju živila živalskega izvora: iz mesa namreč absorbiramo od 10 do 30 odstotkov železa, iz živil rastlinskega izvora pa le od 2 do 10 odstotkov. Strokovnjaki zato toplo priporočajo raznovrstno in mešano prehrano, v kateri ne smejo manjkati dragoceni viri pomembnega minerala, kot so borovnice, brusnice, aronija, rdeče grozdje, rdeča pesa, slive ter temno zelena listnata zelenjava, kot so špinača, radič, blitva in regrat, pa fižol in druge stročnice. Folna kislina ali vitamin B9 pomaga proizvajati rdeče krvne celice, zato uživamo stročnice, špinačo, beluše, fižol, brstični ohrovt, oreške, jetrca in pivski kvas. Zelo pomemben je tudi vitamin B12, ki sodeluje pri tvorbi rdečih krvnih celic v kostnem mozgu, pridobimo ga z ribami, školjkami, mlečnimi izdelki, jetrci, ledvicami, jajci, teletino in svinjino.

Redno se gibamo na svežem zraku.

Še nekaj nasvetov: ne zanemarimo beljakovin, ki spodbujajo rast vseh telesnih tkiv, vitamin C pa poleg vseh svojih dobrodejnih učinkov pomaga tudi pri absorpciji železa. Izogibamo se uživanju alkohola, gaziranih pijač, črnega čaja, kave in kajenju, ki ovirajo vsrkavanje železa v kri. Redno se gibamo na svežem zraku in si občasno privoščimo masažo ter tako spodbudimo cirkulacijo in izločanje škodljivih snovi iz metabolizma. Pomanjkanje železa je precej razširjeno, pogostejše je pri ženskah v rodni dobi, vegetarijancih, nosečnicah in doječih mamah. Poleg slabokrvnosti povzroča še vrsto drugih zapletov, zlasti nevarno pa je med nosečnostjo in v zgodnjem otroštvu.