Zakaj zvoni v ušesih

Zvonjenje v ušesih je pogosta težava, a za to niso vedno kriva ušesa. Tinitus je precej pogost pojav, ki ga lahko slišimo kot zvonjenje ali piskanje, brenčanje, bučanje, sikanje, ščebetanje, nekaterim pa se to zdi kot pojavljanje pulzirajočih glasov in podobno, vzrokov pa je več.

Stalen ali občasen šum je lahko posledica vnetja, motnje krvnega pretoka, poškodbe sluha; ob tem sprememb v sluhu navadno ni, je pa moteče. Po podatkih NIJZ naj bi imelo občasno težave s šumenjem v ušesu približno deset odstotkov prebivalcev. Vzrok za pojav tinitusa je navadno pretirana vzdraženost čutnic notranjega ušesa ali drugih struktur vzdolž slušne poti, pravijo strokovnjaki.

Slišimo lahko zvonjenje ali piskanje, brenčanje, bučanje, sikanje. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

»Motnje lahko zmanjšamo z zvočno terapijo, s poslušanjem pomirjujoče glasbe ali zvokov iz narave, kot sta veter in žuborenje vode. Te melodije omogočijo prekrivanje neprijetnega zvoka. V nekaterih primerih je priporočena tudi terapija, ki omogoči boljše razumevanje problema in učinkovitejše spopadanje s spremljajočimi težavami.«

Kot še pravijo na NIJZ, je tinitus najbolj moteč v tihem okolju. Probleme povzroča pri učenju, koncentraciji in pred spanjem. Pomembno je, da se osebe s tinitusom ne izpostavljajo prevelikemu hrupu, saj ta težave poveča, pravijo na NIJZ in predvsem mladim svetujejo, naj bodo pri pojavu občasnega in kratkotrajnega šumenja v ušesih pozorni in se zaščitijo, če opazijo, da pri vnovični izpostavljenosti tinitus traja vedno dlje. Na večjih prireditvah, kot so športni dogodki in koncerti, ter pri obisku nočnih klubov priporočajo občasno prekinitev izpostavljenosti z umikom v tiho okolje. Če to ni možno, svetujejo uporabo ušesnih čepkov.

Skrbimo za higieno

Šumenje v ušesih se pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki imajo težave s sluhom oziroma imajo okvaro sluha. Vendar ni nujno, da je tinitus povezan s stopnjo sluha. Je pa lahko povezan z občutkom zamašenosti ušesa. Zato ni odveč, da redno skrbimo za higieno. Kadar je izločanje ušesnega masla čezmerno in odstranjevanje nepravilno, se pojavijo težave. Še večje nastanejo pri ljudeh, ki imajo anomalije sluhovoda, kar pomeni, da je iztekanje ušesnega masla onemogočeno.

Težave so resnejše tudi pri tistih, ki nosijo slušni aparat. Ušesni zamaški pogosto nastanejo zaradi nepravilnega čiščenja sluhovodov z vatiranimi palčkami, s katerimi maslo navadno le potisnemo globlje. Nikoli ne drezajmo s paličicami v uho. Znano je, da je pri 70 odstotkih otrok z vnetjem zunanjega sluhovoda vzrok za težave čiščenje z vatiranimi palčkami, zato je vsekakor dobro biti pazljiv. Če smo pri odstranitvi ušesnega masla neuspešni, stopimo do zdravnika, ki nam bo čep odstranil z izpiranjem.

Skrb za higieno ušes in na splošno za zdrav sluh vsekakor imejmo vedno v mislih. Ker ni zdravila za težavo s šumenjem v ušesu, je priporočljivo opraviti preiskave sluha, da bodo strokovnjaki ugotovili, ali je vzrok v ušesu ali drugje. Zdravljenje okvarjenega sluha je lahko zelo uspešno, vendar čudežev ni. Ko je enkrat sluh nepovratno uničen, ga je zelo težko povrniti, zato skrbimo zanj vsak dan.