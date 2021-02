Zakaj vse je dober sprehod

Tudi pozimi moramo ven, na zrak. FOTO: Tawatchaiprakobkit/Getty Images

Pol ure hoje na dan pripomore k nižanju tveganja bolezni srca in tudi sladkorne bolezni tipa 2.

Za vse starosti in tudi za tiste, ki so povsem brez kondicije, je najprimernejša vadba sprehod, marsikateri strokovnjak malo v šali in precej zares pravi, da bi ga morali osebni zdravniki predpisovati na recept: deluje namreč blagodejno na telo in duha. Se počutite slabo, nerazpoloženo? Obujte športne copate, oblecite bundo in pojdite na sprehod. Nič zato, če je megla in mraz, odpravite se ven in kmalu se boste počutili bolje, bolj sveže, tudi bolj razpoloženi boste.Sprehod dokazano umirja misli, jih uredi, poleg tega blaži stres, izboljšuje koncentracijo, tudi ustvarjalnost, zlasti če se sprehajate v naravi. Sprehod po gozdu, parku spravi naš um v stanje, podobno meditaciji, je pokazala raziskava, opravljena v Veliki Britaniji. Napolni nas s pozitivno energijo, zato se vsak dan odpravite na sprehod, vsaj pol ure naj traja. Obenem boste tudi kurili kalorije, a le če se boste res hitro sprehajali, tako boste tudi pospešili metabolizem ter krepili mišice.Poleg tega sprehod po svežem zraku izboljšuje kapaciteto pljuč ter s tem telesu zagotavlja dovolj kisika. Mimogrede: pol ure sprehajanja po gozdu varuje zdravje in krepi odpornost, verjamejo Japonci in še, da gozd dobro vpliva na hormonski sistem, niža tveganje za diabetes tipa 2, debelost, spodbuja pozitivne misli ... Nemška raziskava dodaja, da lahko že pol ure hitre hoje na dan podaljša življenje za sedem let.Sprehod v naravi je zlasti potreben ljudem, ki živijo v betonskih džunglah. Če imamo polno glavo vsega, se sprehajajmo sami, v tišini, tako si bomo zbistrili in uredili misli, morda hitreje našli rešitev problema in laže sprejeli odločitve. Včasih prija sprehod v družbi, to krepi socialno povezanost in srečo, po nekaterih raziskavah tudi odpornost proti stresu, in nadzoruje krvni tlak.Zdaj se seveda sprehajamo v družbi družinskih članov, s katerimi preživljamo obdobje pandemije, ko bo dovoljeno, pa se bomo dogovorili tudi s prijatelji, ki jih že dolgo nismo videli. A ni treba, da smo le v družbi z ljudmi, tudi pes je imeniten tovariš.