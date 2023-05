Zakaj so zdrave, kako jih kupovati in kako shranjevati

Če redkvice na vrtu gojite sami, potem že veste, da so okrogli rdeči gomoljčki eni prvi spomladanskih pridelkov. Tudi, če jih kupujete, je bolje počakati, da na trgovske police in stojnice tržnic pridejo sezonske redkvice. Tedaj jih brez pomisleka vključite v prehrano. Kajti premorejo mnoge pozitivne učinke na zdravje.

Varujejo pred rakom

Več raziskav je pokazalo, da redkvice zaradi v njih prisotnih vlaknin in antioksidantov, ne samo, da nižajo tveganje za nekatere oblike raka, temveč tudi uničujejo maligne celice.

Tista, katere rezultate so objavili v časopisu Bioscience, Biotechnology and Biochemistry je izpostavila pozitiven učinek ekstrakta rdečih redkvic, ki so bogate s sulforafanom ter indol-3-karbinolom, gre za snovi, ki znatno znižajo tveganje za rakava obolenja.

Zlasti je bil učinek opazen pri preprečevanju in zdravljenju raka debelega črevesja, ledvic, želodca in ustne votline.

Čistijo dihalne poti

Spodbujajo izločanje sluzi v dihalih, zato so priporočljive za osebe, ki imajo težave z zamašenim nosom, pogostimi vnetji sinusov, astmo ali bronhitisom.

Spodbujajo delovanje prebavil

Redkvice spodbujajo delovanje jeter, kar pomeni, da pomagajo pri čiščenju telesa. Vlakna iz njih pospešujejo prebavo in spodbujajo delovanje prebavil. Redkvice so zato posebej priporočljive za osebe, ki imajo težave z zaprtjem.

Pomagajo pri hujšanju

Vsebujejo visok odstotek vode in le malo energije, zato so dobrodošle na jedilniku vseh, ki bi se radi znebili kakšnega odvečnega kilogramčka.

Blažijo posledice pika žuželke

Sok redkvice ublaži zateklino in bolečino, ki jo na koži pusti pik žuželk, zlasti čebel, os ali sršenov.

Nakup in shranjevanje

Redkvice naj bodo med nakupom čvrste, napete, njihovo zelenje sveže in lepo zeleno. Mehke redkvice z uvelim listjem so postane in najbrž bolj grenkega okusa.

V hladilniku svežino ohranijo do enega tedna, preden jih pospravite vanj, jim odstranite zelenje, saj to iz njih črpa hranljive snovi.