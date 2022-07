Zakaj so redkvice tako zdrave

Drobne rdeče bunkice popestrijo marsikatero jed in niso le okusne, so tudi zelo zdrave. V njih je veliko vitamina C, B9 (folne kisline), cinka, kalija, vlaknin, drugih hranljivih snovi in le malo energije. Poglejte, kaj vse se bo zgodilo, če boste redno jedli redkvice.

Koža bo čistejša

Zaradi vitamina C, fosforja, cinka, vitaminov B in antioksidantov so odlične za zdravje in videz kože. Pripomorejo namreč k njeni hidraciji, spodbujajo čiščenje ter pomagajo pri obnovi poškodovanih kožnih celic.

Krepijo odpornost

Redkvice so nepogrešljive za dobro odpornost, saj vsebujejo veliko vitamina C. V 120 gramih je tega kar za 15 odstotkov dnevno priporočene količine.

Lažje boste nadzorovali kilograme

Zaradi vitaminov, mineralov in drugih koristnih snovi, poleg tega pa niso kalorične, zato pomagajo pri nadzorovanju telesne mase.

Ledvice bodo bolj zdrave

Zaradi diuretičnega učinka redkvice dobro vplivajo na zdravje ledvic, saj spodbujajo njihovo delovanje in med drugim manjšajo verjetnost ledvičnih kamnov.

Prebava bo boljša

Po zaslugi vlaknin so redkvice zaveznik zdravih prebavil, manjšajo verjetnost zaprtja, prav tako pripomorejo k vzpostavljanju ravnovesja črevesnih bakterij, kadar se to poruši zaradi neprimerne prehrane ali jemanja zdravil.

Manj bo okužb sečil

Kot že omenjeno, so redkvice diuretik (spodbujajo izločanje tekočine iz telesa), zato je manjša možnost okužbe sečil.