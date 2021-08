Zakaj so orehi tako dobri za možgane

»Če bi morala med vsemi živili izbrati enega, s katerim bi izboljšala delovanje možganov, bi izbrala tiste, bogate z maščobami omega 3, vitamini in minerali, to pa so orehi,« sta povedala nevrologa Dean in Ayeshi Sherzai. »Orehi so dobro raziskani lupinasti plodovi, zato vemo, da so odličen izvor zdravih maščob, ki so nepogrešljive za dobro delovanje krvnih žil in na milijone majhnih arteriji, ki možgane oskrbujejo s kisikom ter hranljivimi snovmi.« Snovi v njih blažijo stres in spodbujajo pozitivno razpoloženje. Tudi proti migreni in demenci Prav tako z maščobami omega 3 bogata živila manjšajo pojavnost in intenziteto migrenskih napadov. »Nekatere raziskave dokazujejo še, da so ljubitelji orehov manj izpostavljeni demenci, saj ti lupinasti plodovi vsebujejo snovi, ki jih za dobro delovanje potrebujejo možgani, denimo vlaknine, selen, magnezij in kalcij,« sta pojasnila nevrologa. ​Veliko načinov uživanja Orehe lahko uporabljamo kot dodatek žitom, solatam, sladicam in tudi različnim zmeškom. Učinkoviti so v obliki orehovega masla (dovolj že žlička na dan), odličen in zdrav med obrok pa pomeni tudi pest orehov, ki jih pozobljete kot samostojen prigrizek.

