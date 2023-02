Zakaj so nekateri na korona virus imuni, drugi pa umirajo?

To odkritje bi lahko ponudilo nove učinkovite rešitve v boju proti covidu. Znanstveniki z univerze v Sydneyju so namreč odkrili beljakovino v pljučih, ki blokira bolezen in tvori naravno oviro za virus. Naravni protein, LRRC15, deluje tako, da se pritrdi na virus in preprečuje, da bi se covidni delci pritrdili na bolj ranljive celice in tako zmanjša možnost okužbe.

Osupljivo odkritje bi lahko končno pojasnilo, zakaj nekateri ljudje zbolijo za hudimi oblikami covidne bolezni, nekateri celo umrejo zaradi posledic virusa, drugi pa nikoli ne zbolijo ali zbolijo brez simptomov.

Pojavi po okužbi

Znano je, da LRRC15 ni prisoten pri ljudeh, dokler virus ne vstopi v telo, ampak se pojavi po okužbi. Beljakovina pomaga aktivirati odziv telesa na Covid in ekipa, ki stoji za neverjetnim odkritjem, upa, da bo ponudila obetavno pot za razvoj novih zdravil za boj proti virusu.

Raziskovalci verjamejo, da bolniki, ki so umrli zaradi COVID-19, niso proizvedli dovolj beljakovin ali pa so jih proizvedli prepozno, da bi kaj spremenili. To teorijo podpira ločena študija iz Londona, ki je pregledala vzorce krvi za LRRC15. Ta študija je pokazala, da je bila beljakovina nižja v krvi bolnikov s hudim covidom v primerjavi z bolniki z blagim covidom.

Avtorji zdaj razvijajo dve strategiji proti covidu z uporabo LRRC15 in pravijo, da bi lahko delovali v več različicah. Ena bo namenjena nosu kot preventiva, druga pa bo usmerjena na pljuča za resne primere.

Profesor Greg Neely, ki je vodil študijo, pravi, da je njegova ekipa ena od treh mednarodnih ekip, ki so neodvisno odkrile interakcijo tega specifičnega proteina s COVID-19. Druge ekipe so bile na univerzi Oxford v Združenem kraljestvu ter univerzah Yale in Brown v ZDA.

Blokira in nadzoruje

»Zame kot imunologa je zelo zanimivo dejstvo, da obstaja naravni imunski receptor, za katerega nismo vedeli, da obdaja naša pljuča ter blokira in nadzoruje virus,« je dejal profesor Neely. Soavtor študije dr. Lipin Loo je dejal, da je protein LRRC15 veliko bolj prisoten v pljučih ljudi s COVID-19 kot tistih brez, kar nakazuje, da že pomaga zaščititi ljudi pred COVID-19.

»Ko pljuča prekrijemo z zdravim tkivom, ne vidimo veliko LRRC15, potem pa v pljučih s korona virusom vidimo veliko več beljakovin,« je dejal dr. Loo.

»Menimo, da bi lahko bil ta na novo odkriti protein del naravnega odziva našega telesa na boj proti okužbi z ustvarjanjem pregrade, ki fizično loči virus od naših pljučnih celic, ki so najbolj občutljive na Covid-19.

Ekipa upa, da bo njihovo odkritje pomagalo razviti nova protivirusna in antifibrotična zdravila za zdravljenje Covid-19 in drugih virusov, ki povzročajo pljučno fibrozo.

Ugotovili so, da se LRRC15 izraža tudi v celicah fibroblastov, ki nadzorujejo pljučno fibrozo, bolezen, ki povzroči poškodbe pljučnega tkiva in brazgotine, poroča Mail Online.

LRRC15 je prisoten na številnih mestih v telesu, kot so pljuča, koža, jezik, fibroblasti, placenta in bezgavke. Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da človeška pljuča zasvetijo z LRRC15 po okužbi s Covidom. Profesor Stuart Turville, virolog na inštitutu Kirby na Univerzi v Novem Južnem Walesu, je pohvalil študijo. »To je zmožnost vklopa ali izklopa na tisoče proteinov hkrati, in ko gledamo nove viruse, je to zelo pomembno,« je poudaril Turville.

