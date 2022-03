Zakaj riževi vaflji niso najboljša malica in kaj jesti namesto njih

Prehranska strokovnjakinja Susie Burell pravi, da je malica pomemben dnevni obrok, saj je, kadar je sestavljena iz pravih živil, v pomoč pri nadzorovanju lakote in s tem pri ohranjanju teže.Vendar opozarja, da vsa živila, ki običajno sestavljajo ta dnevni obrok, niso najboljša izbira. Na prvem mestu izpostavlja riževe vaflje.

»Ti nimajo visoke hranljive vrednosti. Gre namreč za enostavne ogljikove hidrate, pod vplivom katerih v telesu naglo naraste krvni sladkor, ta prav tako hitro upade in že prej kot v eni uri po krepčanju z njimi se znova pojavi lakota. Če jih že jeste za malico, jih obvezno kombinirajte s kakovostnimi beljakovinami,« svetuje strokovnjakinja. »Malica bi sicer morala biti sestavljena iz živil, ki vsaj dve do tri ure ohranijo sitost.«

Kaj torej izbrati za ta obrok? Med njimi so ...

Grški jogurt z gozdnimi sadeži

Beljakovine in kalcij iz grškega jogurta ter antioksidanti iz jagodičevja so neprecenljiva kombinacija, idealna za malico. Izbirajte navadni jogurt in mu sadje dodajajte sami, saj je v kupljenih sadnih jogurtih običajno veliko sladkorja in drugih dodatkov.

Pečena čičerika

Pečena čičerika je odličen prigrizek, poln vlaknin in beljakovin. Sitost zagotovi že majhna količina, dovolj je ena skodelica ali 240 gramov pečene stročnice.

Jabolko s kikirikijevim maslom

Še ena kombinacija, ki telesu zagotavlja nov odmerek energije, vlaknin, vitaminov in zdravih maščob ter s tem premaguje lakoto in skrbi za zdravje ter boljšo koncentracijo.

Sir in polnozrnati krekerji

Sir se ponaša z visoko prehransko vrednostjo, saj vsebuje veliko beljakovin, kalcija in magnezija. V kombinaciji s sestavljenimi ogljikovimi hidrati tvori idealno, hranljivo malico.