Zakaj pojavnost očesnih bolezni in težav z vidom narašča?

Vsi vemo, kakšen je tempo življenja dandanes, zavedamo pa se tudi, da razvade, nevarne za zdravje, le stežka opuščamo. Premalo gibanja, kajenje, čezmerna izpostavljenost soncu in neustrezna prehrana lahko izrazito škodijo očem, kar so potrdile tudi številne raziskave.

Daljšanje življenjske dobe prispeva k pojavu očesnih bolezni, kot so starostna degeneracija makule ali rumene pege, siva mrena in glavkom. Gre za tri degenerativne očesne bolezni, ki bistveno vplivajo na kakovost vida ter lahko privedejo celo do slepote.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je INSPHARMA