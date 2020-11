Zakaj ni dobro zadrževati vetrov

V povprečju vsakdo na dan izpusti približno 15 vetrov. V povprečju, pravimo, kajti zgodi se, da je teh veliko več, tudi do 40. Ti so neredko vir zadrege, a ne glede na to, koliko jih je, jih ne bi v nobenem primeru smeli zadrževati. Zakaj? Vetrove telo lahko ponovno absorbira Z vetrovi se iz prebavil sproščajo plini, ki res niso prijetnega vonja. A če jih zadržujete, jih telo ponovno absorbira in izloči drugače: skozi sapo ali s spahovanjem. To pa je še nadležnejše. Zadrževanje vetrov pripelje do bolečin in zgage Zadrževanje plinov v telesu ustvarja pritisk, ki lahko povzroči bolečine, prebavne motnje in zgago. Škoduje zdravju debelega črevesa Tudi za to je kriv pritisk, ki se v telesu ustvarja zaradi zadrževanja naravnega procesa in škoduje debelemu črevesju. Končna posledica pogostega zadrževanja vetrov so lahko hemoroidi. Povzroča napihnjenost Ker v telesu zaradi zadrževanja vetrov zrak ostaja, povzroča napihnjenost in s tem negativno vpliva na dobro počutje. Prikriva resne težave Vetrovi so največkrat posledica uživanja hrane, njihov vonj pa lahko nakazuje tudi nekatere težave, denimo netoleranco na živila, izjemno motreč in izrazit vonj tovrstnega izločka pa povišano količino žvepla v telesu, česar ne bi smeli kar spregledati. Kako omiliti vetrove? Vetrov res ni dobro zadrževati, mogoče pa je vplivati na njihovo pogostost in poskrbeti, da jih bo čim manj. Predvsem z izogibanjem gaziranim pijačam, kajti te v prebavilih ustvarjajo veliko plinov. Drugi korak je počasno uživanje hrane in temeljito žvečenje vsakega grižljaja, tretji pa premišljena izbira živil: ne pretiravajte z vlakninami. Zlasti če jih telo ni navajeno, primerno količino teh v prehrano umeščajte postopoma.