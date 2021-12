Selena vam ne sme primanjkovati

Zaradi neuravnotežene prehrane telesu včasih primanjkuje hranljivih snovi, s tem pa sta ogroženi zdravje in dobro počutje. Eden od nepogrešljivih elementov je selen, saj je močan antioksidant, ki nas ščiti pred prostimi radikali. Ti spodbujajo telesna vnetja in vodijo v kronična obolenja, kot so rak, artritis, srčne bolezni, astma in druge. Selen je prav tako pomemben za mentalno zdravje, saj so ljudje, ki jim ga primanjkuje,dovzetnejši za depresijo. Ključen je za delovanje ščitnice, varuje zdravje celic in tudi možganov. Optimalen vnos selena ščiti pred degenerativnimi poškodbami tega dela centralnega živčevja.

Kako se kaže pomanjkanje

Pomanjkanje selena v telesu se kaže z naslednjimi znaki:

slabo splošno počutje

stalna utrujenost

težave s ščitnico

mišična šibkost

pogoste možganske meglice

izpadanje las

oslabljen imunski sistem

Viri selena

Med naravnimi viri selena so rjavi šampinjoni in gobe šitake (japonska nazobčanka – Lentinula edodes), sardele, tune, losos, skuše, školjke, rakci, oves, ječmen, rjavi riž. Velike količine selena vsebujejo še česen, telečja jetra, jagnjetina, puranje meso, polnomastno mleko, brokoli, zelje, kokos in brazilski oreščki.

Priporočena količina

Priporočena dnevna vrednost za odrasle znaša 55 mikrogramov na dan. 100 gramov brazilskih oreščkov denimo vsebuje kar 1900 mikrogramov selena, zato z njimi res ni dobro pretiravati. Priporočena dnevna doza je do 10 oreščkov na dan.

Selena ne bo smeli uživati več kot 400 mikrogramov dnevno, da ne bi prišlo do do slabosti, driske, nepravilnega delovanja živčevja, težav s kožo ali deformacije nohtov.