Zakaj ne dobimo vsega

David R. Hamilton, kemik in biolog, znanstvenik z doktoratom, motivator in avtor osmih mednarodnih knjižnih uspešnic, ki predava in piše o zakonu privlačnosti, vplivu uma in prijaznosti na zdravje, usodi in svobodni volji, potrjuje, da ljudje, s katerimi smo si čustveno blizu, začutijo naše vibracije, kar so dokazali z magnetnoresonančnim slikanjem, pri katerem so prejemnikovi možgani zažareli, ko mu je pošiljatelj poslal svetlobo. Hamilton poudarja: »Kadar si močno zamišljate uresničitev sanj, podobe vaše domišljije pošiljajo vibracije navzven po energijski mreži. Ljudje, ki igrajo ključno vlogo pri njihovem uresničenju, začnejo samodejno gravitirati proti vam.«



Eden od razlogov, da privlačimo, na kar se osredotočamo, je tudi, da verjamemo, da je to možno. Če smo negativno naravnani, pa pošljemo po energijskih nitih vibracije, ki privlačijo okoliščine, v katerih se nam sanje ne morejo uresničiti.



Če želite uresničiti svoje sanje, jih poskusite čim bolj izjasniti, pravi. Predstavljajte si, kako bi se počutili, če bi jih dosegli, saj močan čustveni naboj vedno pospeši proces uresničenja. Ne pritožujte se, saj je to eden najučinkovitejših načinov za zadrževanje uresničevanja želje.



Opozarja tudi na primere, ko ne moremo ničesar spremeniti, čeprav si nekaj želimo, ko imamo zvezane roke. Vzrok za to je, da zadeve morda ni na našem notranjem zemljevidu ali plujemo v drugem pomembnem toku reke svoje usode, v katerem nas čakajo ključni ljudje in stvari. Včasih torej ne dobimo tistega, kar želimo, ker preprosto ni dobro za nas.

