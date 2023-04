Zakaj ne bi smeli spati z mokrimi lasmi

Spanje z mokrimi lasmi ni dobra ideja. Ne samo zato, ker se mokri lasje ponoči močno skuštrajo, pričeska zjutraj pa ni takšna, kot bi so jo želeli, obstajajo še drugi razlogi, zakaj pred spanjem vedno posušiti oprave lase.

Škoduje lasem in lasišču

Prvi je, da so mokri lasje izjemno občutljivi, lomljivi in dovzetni za poškodbe. Zaradi mokrih las pa trpi tudi lasišče, saj obstaja večja verjetnost, da se bodo, če boste z jimi spali, na njem razvile glivice, dermatitis, lišaji, osipi, prhljaj in druge težave, ki jih lahko v skrajnih primerih pozdravi le dermatolog.

Da bi se vsemu temu izognili in za lepoto las ter zdravje lasišča zato pred spanjem vedno dobro posušite ravno oprane lase.