Zakaj me tako zebe?

Čeprav je temperatura objektivna vrednost, občutka toplote ali mraza ne doživljamo vsi ljudje enako. Senzorji, ki so v koži odgovorni za občutek zaznavanja toplote ali mraza pri vseh ljudeh, niso enakomerno razporejeni, zato je tudi naše doživljanje toplote ali mraza različno. Zato ni malo takih, ki jih nenehno zebe. Vzrokov za to je lahko veliko in so različni: od slabe cirkulacije, alergije in hormonskih motenj pa do neuravnoteženih in pretiranih diet.

Bolj bomo aktivni, topleje nam bo. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

K povečanemu občutku zmrzljivosti lahko prispevajo tudi nekatera bolj resna zdravstvena stanja oziroma bolezni, kot je raynaudov sindrom, ki se pojavi kot posledica motenega pretoka krvi skozi žile odvodnice, zaradi česar v prizadete predele ne dovede dovolj kisika. Bolezen je med ljudmi precej razširjena, ni pa smrtno nevarna.

Tisti, ki imajo okrepljen občutek za mraz in hladno, živijo dlje, kažejo raziskave.

Prav tako so lahko za našo premraženost krive nekatere druge endokrinološke motnje, kot je na primer nepravilno delovanje ščitnice. To se poleg tega, da nam je hladno, kaže tako, da smo zelo utrujeni, brezvoljni, hkrati pa je naša koža zelo suha. Takrat je vsekakor priporočljivo, da obiščemo zdravnika, ki bo opravil krvno sliko in preveril hormone TSH, T3 in T4 ter druge kazalnike, ki bi lahko kazali na nepravilno delovanje ščitnice.

Hrana in gibanje

Ljudje, ki jih pogosto zebe, bi morali posebno pozornost namenjati redni in uravnoteženi prehrani, pravijo zdravniki. Vsakodnevni obroki naj bodo sestavljeni iz živil z visoko vsebnostjo vitaminov in mineralov, še posebno veliko naj bo železa. Tisti, ki jim je vedno hladno, morajo tudi redno, ne glede na vremenske razmere, skrbeti za fizično aktivnost in ohranjanje mišične mase. Dobro bi bilo, če bi se zmrzljivci izogibali kajenju. Dokazano je namreč, da nikotin zelo slabo vpliva na cirkulacijo. Priporočljivo je, da o tej svoji težavi obvestijo svojega zdravnika, ki bo s pregledom in krvnimi analizami izključil morebitne bolezni, ki bi bile lahko vzrok za to, da jih vedno zebe.

Čeprav je nekaterim ves čas hladno, ljudje spadamo med toplokrvne organizme, to pomeni, da lahko vzdržujemo stalno telesno temperaturo v določenih mejah, tudi ob znatno drugačni temperaturi okolja.

Vsem, ki se zlasti v zimskem času nikakor ne morejo ogreti, pa so lahko v uteho rezultati nekaterih novejših raziskav, ki so pokazali, da ljudje, ki imajo okrepljen občutek za mraz in hladno, živijo dlje. Možno je, kažejo raziskave, da nekateri metabolični procesi v organizmu, ki sprožajo občutek hladnega, pripomorejo k daljši življenjski dobi.