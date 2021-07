Zakaj lahko odišavljena mila škodijo

Izogibamo se odišavljenim milom. FOTO: Nataliaderiabina/Getty Images

Z gibanjem nad bolečino Ginekologi menijo, da je zmerna telesna dejavnost, na primer hoja, v času menstruacije zelo blagodejna, saj se z gibanjem sproščajo endorfini, ki blažijo bolečino in skrbijo za boljše razpoloženje. Tudi joga je odličen način, kako ublažiti bolečine med menstruacijo in poskrbeti za boljše razpoloženje. Z njo poskrbimo tudi za boljšo prekrvitev reproduktivnih organov, zmanjšamo stres in se sprostimo. Vse to pa med menstrualnim ciklusom zelo dobrodejno vpliva na počutje ženske.

Pravilna higiena

V času menstruacije je ženska bolj izpostavljena okužbam sečil, zato je pravilna higiena v tem obdobju še pomembnejša.

Menstruacija je krvavitev, ki sledi ovulaciji. Telo spolno zrele ženske se vsak mesec pripravlja na potencialno nosečnost. Vsak mesec dozori ena jajčna celica, in če po ovulaciji ne pride do zanositve, se neoplojena jajčna celica izloči s krvavitvijo, to je menstruacija. Takrat se odlušči zadebeljena sluznica, ki je prav tako pomembna, da bi se v primeru nosečnosti oplojena jajčna celica lažje ugnezdila. Za žensko pomeni, da z nastopom menstruacije postane plodna, spolno zrela.Menstruacija se pojavi v obdobju od 24 do 35 dni, povprečno je pri večini na vsakih 28 dni, in traja od tri do sedem dni. Pri deklicah se prvič pojavi praviloma v starosti med 11. in 14. letom.Po navadi imamo ženske pred in med menstruacijo večji apetit in nam prija tudi bolj nenavadna hrana. Običajno nam telo samo pove, kaj potrebuje in kaj mu manjka. Lahko pa z izogibanjem določenim živilom pripomoremo k temu, da bodo menstruacije manj boleče. Tako ginekologi priporočajo, da se v obdobju ciklusa izogibamo določenim živilom, ki povzročajo napihnjenost in zadrževanje vode v telesu.Ne bo odveč tudi, če se v tem času odrečemo uživanju alkohola, sladkim pijačam, zelo mastni oz. močno predelani hrani in uživamo čim bolj hranilno bogato. Tudi kajenju se je dobro odreči, saj bodo tako menstruacije manj boleče, manj pa bodo izraženi tudi simptomi predmenstrualnega sindroma.V zdravi nožnici so v normalnih okoliščinah v večini navzoči laktobacili in le v manjši meri preostale bakterije. Takšna se čisti sama in mil ali dodatkov za ustrezno intimno higieno ne potrebujemo. S preveč agresivnim umivanjem z neprimernimi mili, to so vsa odišavljena ter tista s previsoko vrednostjo pH, lahko povzročimo več škode kot koristi, pojavijo pa se tudi vaginalna vnetja. Ker smo ženske v času menstruacije najbolj izpostavljene okužbam sečil, je pravilna higiena v tem obdobju še pomembnejša. Kopanje, namakanje v vodi je odsvetovano, še posebno v času močnejše krvavitve. Vsekakor pa ni omejitev pri prhanju. Praviloma ženska v času menstruacije še bolj skrbi za higieno.Danes tržišče ponuja mnoge higienske izdelke: tampone, higienske vložke in menstrualne skodelice. Vsekakor izberite nekaj, kar vašemu telesu najbolj ustreza. Kakršne koli higienske pripomočke že uporabljate, jih menjajte redno, je nasvet, ki se ga je vsekakor dobro dosledno držati.Prav tako ni nobenih ovir, da ženska v času ciklusa ne bi bila fizično aktivna. Preveč naprezanja ginekologi odsvetujejo le, če menstruacijo spremlja tudi bolečina, ki tako ali tako onemogoča preveč fizične dejavnosti.