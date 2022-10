Zakaj je dobro jesti kivi?

Kivi je bil prvotno znan kot kitajska kosmulja, nato pa so ga sredi dvajsetega stoletja zaradi tržnih razlogov preimenovali, najprej v melono, šele zatem pa v kivi. To ime je kivi dobil po ptiču kiviju iz Nove Zelandije, saj naj bi bil sadežev olupek podoben perju ptiča kivija.

Kivi izvira iz Kitajske, kjer je bil razglašen za državen sadež Republike Kitajske. Tudi druge vrste rodu aktinidij so bile najdene na področju Kitajske in vzhodne Japonske.

Kivi je osvežilen sadež, ki ima visoko hranilno vrednost, saj je bogat z vitaminoma C in K, kalijem, folati in vlakninami.