Zakaj je covid 19 redkeje usoden za ženske

»Ženske imajo močnejši in agresivnejši imunski sistem v primerjavi z moškimi, poleg tega cepivo in različna zdravila pri njih delujejo bolje,« trdi profesor in vodja klinike na britanskem inštitutu za raziskovanje raka Peter Johnson. Podobno je dokazala tudi nedavna raziskava univerze Leeds: maligni melanom je pogosteje usoden za moške kot za ženske. Kriv je testosteron Strokovnjaki verjamejo, da je za ta dejstva kriv moški spolni hormon testosteron. Moški imunski sistem se zaradi njegovega vpliva težje brani pred kancerogenimi celicami in težje zavira njihovo širjenje v primerjavi z žensko naravno obrambno. Na drugi strani pa so ženske prav zaradi močnejše odpornosti dovzetnejše za avtoimune bolezni, je pokazala od prve neodvisna raziskava univerze Jena. Pogosteje so zato žrtve kroničnih bolezni, denimo diabetesa tipa 1, multiple skleroze, avtoimunih bolezni ščitnice ter revmatoidnega artritisa. Vpliva tudi na covid Kako natančno testosteron deluje na imunski sistem, sicer še ni znano, strokovnjaki pa verjamejo da bodo, ko bo ta skrivnost razjasnjena, lažje odkrivali učinkovite terapije za pripadnike močnejšega spola. Testosteron veliko vlogo igra tudi pri prebolevanju virusnih okužb, prav v tem tiči tudi odgovor na vprašanje, zakaj ženske lažje prenašajo simptome gripe ter tudi aktualnega covida 19.

