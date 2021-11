Zakaj in kako v prehrano vključiti liste rdeče pese

Rdeča pesa je pozimi ena najbolj priljubljenih in zdravih zelenjav. Uporabna je surova, kuhana, pečena, vložena, v obliki solat ali juh, skratka, načini uporabe rdeče pese so praktično neskončni.

A ne le gomolji, dobri so tudi njeni listi. Če vam torej še uspeva na vrtu ali jo kupujete na tržnici, se ne izogibajte tisti z listi. Zakaj in kako jih vključiti v prehrano?

Bogati so z vitaminom A

38 gramov rdeče pese vsebuje približno polovico priporočenega dnevnega odmerka vitamina A. To je v maščobi topen vitamin, ki je ključen za zdravje imunskega sistema in za lepo ter zdravo kožo, tako kot v gomoljih, pa se nahaja tudi v listih.

Vsebujejo veliko vitamina C

Vsem je dobro znano, da je vitamin C nepogrešljiv za močno odpornost ter varuje pred številnimi okužbami. Tako kot gomolji, veliko vitamina C vsebujejo tudi listi rdeče pese in so zato prijazni zdravju.

Bogati so s polifenoli

Polifenoli so močni antioksidanti, ki pomagajo pri blaženju telesnih vnetji, ki sicer vodijo v mnoge kronične bolezni. Z njimi so bogati gomolji in listi rdeče pese.

Kako uživati liste rdeče pese

Imajo nekoliko sladkast okus in so uporabni sveži, denimo v solati. Prav zaradi značilnega okusa so dobrodošli v različnih sadno-zelenjavnih zmeških. Poparjeni so okusni v družbi mesa, zlasti rib, dobrodošli so kot priloga drugim jedem, iz njih lahko pripravite kremno juho.

Skratka, veliko je načinov, kako jih uživati in dobro jih je, tako kot gomolje, izkoriščati vse dotlej, dokler so še na voljo.