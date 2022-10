Zakaj imajo kuliji luknjo v pokrovčku? Razlog vam bo nagnal strah v kosti (VIDEO)

Če ste do zdaj verjeli, da je luknja povezana s kemikalijami v črnilu in da kuliju omogoča, da »diha«, vendar se ne izsuši, vas moramo žal razočarati. Kemični svinčniki imajo luknjico v pokrovčku zato, ker ta preprečuje, da bi se otroci z njim zadušili. Vsi, ki imajo otroke, namreč dobro vedo, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, pa malčki že pograbijo predmet z mize in ga dajo v usta. Številni primeri zadušitve otrok s pokrovčki so tako proizvajalce pripeljali do odločitve, da v njih naredijo luknje.

Kot lahko vidite v videu, ki ga je na instagramu delil Zack D. Films, luknja v primeru, tudi če se pokrovček zatakne v grlu, omogoča prehajanje kisika, dokler otrok ne pride do zdravnika.