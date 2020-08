Zakaj bi si morali vsak dan privoščiti kumare

Kumare so odlične v solati, z njimi lahko oplemenitite tudi juhe, omake, prikuhe ali jih grizljate kot jabolka. In če si jih boste privoščili vsak dan, boste bolj zdravi. Zakaj so tako koristne? Navlažijo telo Zlasti kadar se poletne temperature povzpnejo v nebo, telo potrebuje veliko tekočine. Eden od načinov je uživanje kumar, kajti te vsebujejo veliko vode in dodobra navlažijo telo. Manjšajo verjetnost raka Kumare telo oskrbujejo s polifenoli in drugimi antioksidanti, ki varujejo pred nekaterimi oblikami raka. Lignani denimo ščitijo pred rakom materničnega grla in dojk. Skrbijo za močne kosti Čeprav večina kumar ne povezuje z zdravjem kosti, koristijo tudi okostju, ker vsebujejo veliko vitamina K, ki ohranja gostoto kosti in varuje pred zlomi. Čistijo telo Ker je v njih veliko vlaknin in tekočine, skrbijo za dobro prebavo in spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa. S tega vidika so koristni tudi njihovi olupki. Blažijo stres V kumarah so bogato zastopani nekateri vitamini B, ki med drugim vplivajo na blaženje stresa. Po napornem dnevu si zato privoščite solato ali drugo jed iz te v vseh pogledih zdrave zelenjave.