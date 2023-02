Zakaj bi se primerjali z drugimi, ko pa je vsak od nas unikaten

Že od malih nog smo tekom šolanja vsi podvrženi enakim kriterijem, na podlagi katerih se nas presoja in daje v take in drugačne predalčke. Tudi naša primarna družina ima običajno do nas določena pričakovanja, ki se jih trudimo, z namenom, da bi bili sprejeti in ljubljeni, izpolniti. S tem programom tako odraščamo in ga vzamemo za svojega.

