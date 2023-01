Zakaj bi morali vsak dan jesti orehe

Orehi so okusen prigrizek. V ospredje najbolj stopijo pozimi, ko so tudi sestavina najrazličnejših peciv.

A ne samo, da so okusni in uporabni, ker vsebujejo veliko hranljivih snovi, so tudi zelo zdravi in so tako upravičeno na seznamu 30. srcu najbolj prijaznih živil. Tu je deset razlogov, zakaj jih jesti vsak dan.

Skrbijo za dobro odpornost

Orehi vsebujejo veliko beljakovin, zdravih maščob, vlaknin, vitaminov in mineralov, ki skrbijo za splošno zdravje. Med drugim so odličen vir vitamina B6 in bakra, oba sta nepogrešljiva za dobro delovanje odpornosti.

Vsebujejo zdrave maščobe

Nenasičene maščobe v orehih zagotavljajo dobro delovanje srca in možganov.

Vsebujejo antioksidante

Med vsemi lupinastimi plodovi prav orehi vsebujejo največ polifenolov.

To so rastlinski antioksidanti, ki igrajo pomembno vlogo pri blaženju škode prostih radikalov, s tem nižajo tveganje za telesna vnetja in posledično za z njimi povezane kronične bolezni, tudi rakava obolenja.

Za zdrava prebavila

Orehi so dober vir prebiotikov, ki so hrana za pobiotične bakterije v prebavilih. Te so nepogrešljive za dobro prebavo in za zdravje telesa na sploh.

Za zdrave možgane

Orehi vsebujejo številne snovi, ki koristijo delovanju možganov: že omenjene zdrave maščobe, prebiotike, antioksidante.

S tem preprečujejo njihovo staranje, upočasnjujejo pešanje spomina in ohranjajo kognitivne funkcije.

Za vitko postavo

Orehi telesu dovajajo veliko energije, zato z njimi ne bi smeli pretiravati, a do sedem teh plodov na dan je količina, ki prinaša številne pozitivne učinke na zdravje ter med drugim skrbi za primerno telesno težo, saj prav po zaslugi beljakovin, vlaknin in zdravih maščob orehi dolgo zadržijo sitost.