Zakaj bi morali vsak dan jesti olive

Blažijo vnetja in oksidativni stres ter tako varujejo pred kroničnimi boleznimi.

Pravi balzam so za srce.

Manjšajo tveganje za rakava obolenja.

Pomagajo v boju proti gripi in prehladu.

Varujejo zdravje jeter.

V Sredozemlju so olive že od nekdaj vključene v vsakodnevno prehrano. Da to drži, priča dejstvo, da je starost najstarejše oljke ocenjena na več kot 2.000 let. Obstaja več kot tisoč različnih vrst oljk ter prav toliko oliv. Med najbolj znanimi so zelene manzanila iz Španije in seceda, črne, iz Grčije.A ne glede na vrsto za vse olive velja, da so bogate z antioksidanti, vitamini, minerali in zdravimi maščobami ter premorejo številne pozitivne učinke na zdravje.Poglejte torej pet odličnih razlogov, da se z njimi okrepčate vsak dan.