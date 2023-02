Zakaj bi morali večkrat uživati brusnice in v katerih oblikah so najbolj zdravilne

Brusnica, katere latinsko ime je Vaccinium vitis-idaea, spada v družino vresovk (Ericaceae). Prijel se je je vzdevek 'super sadje', Švedi pa so jo poimenovali celo 'gozdno zlato'. Gre za majhen zimzeleni grmiček, ki doseže višino 10-40 centimetrov. Cveti od maja do avgusta. Njeni cvetovi so beli, viseči in zvonaste oblike. Njen plod je užiten; Gre za nepravo jagodo rdeče barve in kislo-grenkega okusa. Plodovi dozorijo v poletnem ali jesenskem času.

