Zakaj bi morali jesti pest borovnic na dan?

Med najbolj zdravo sadje na svetu strokovnjaki uvrščajo borovnice, in sicer zaradi visoke vsebnosti mineralov, vitaminov in antioksidantov. Pripisujejo jim vrsto pozitivnih vplivov na človekov organizem, od varovanja srčno-žilnega zdravja pa do duševnega zdravja. Borovnice so bogat vir vitaminov B6, C in K, mineralov železa, kalcija, kalija, magnezija, cinka.

Z njihovim uživanjem skrbimo za močan imunski sistem, zdrave in krepke kosti (raziskave so pokazale, da preprečujejo izgubo kostne mase po menopavzi) ter zdrav in mladosten videz kože: bogate so s polifenoli in antioksidanti, ki ohranjajo elastičnost kože, spodbujajo nastanek kolagena in blažijo videz gub, nižajo tudi vnetne procese.

Pomagajo zavirati procese staranja.

Obenem nižajo krvni tlak ter preprečujejo bolezni srca in ožilja, uživanje antocianina, ki borovnicam daje barvo, niža tveganje za infarkt, zlasti pri ženskah, kažejo raziskave; vlaknine v teh lepih modrih kroglicah prispevajo k boljši prebavi, saj preprečujejo zaprtje, in obenem nižjim ravnem slabega holesterola. Varujejo tudi pred okužbo urinarnega trakta, saj ga čistijo, blagodejno vplivajo na mehur.

Raziskave, v katerih so sodelovali starejši odrasli, so potrdile pozitiven vpliv teh sadežev na preprečevanje upočasnjevanja kognitivnega upada: obilje antioksidantov in antocianin skrbijo, da možganske celice ne propadajo hitro, preprečevali naj bi nastanek demence, poleg tega naj bi izboljševali spomin, koncentracijo, zaradi česar je učenje laže, in tudi motorične sposobnosti.

Zaradi vseh blagodati, ki smo jih opisali, bi morali borovnice redno jesti, in sicer pest na dan.