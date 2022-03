Zakaj bi morali čim pogosteje jesti cvetačo

Nedavne raziskave o prehranskih navadah Evropejcev so pokazale, da večina ne zaužije dovolj vlaknin, ki pomagajo ohranjati sitost, skrbijo za dobro prebavo in uravnavajo krvni sladkor.

Eno od z njimi bogatih živil je cvetača. Ta je prava zakladnica netopnih vlaknin, hkrati vsebuje veliko vitaminov in mineralov, ki pomagajo k boljši odpornosti in skrbijo za zdrave kosti. Zaradi velike količine vitamina K cvetača zagotavlja pravilno zgoščevanje krvi, skrbi za dobro presnovo, za optimalno delovanje živčevja, v njej so nezanemarljive količine vitamina B6, folne kisline ter kalija in še bi lahko naštevali.

Zaradi sestave premore antioksidativni učinek in varuje pred kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen ter rakava obolenja.

V skodelici cvetače je približno 45 miligramov holina, kar je desetkrat več od priporočenega dnevnega odmerka tega vitamina, ki je ključen za veliko procesov v telesu. Med drugim krepi celične membrane, je zaslužen za sintezo DNK, razvoj možganov in zdravo živčevje.

Vse to so razlogi, da cvetačo kar največkrat umeščajte na jedilnik. Na srečo je na voljo vse leto, sveža ali zamrznjena, ki po hranilni vrednosti od sveže ne zaostaja, okusna pa je kot solata, priloga ali v juhah ter prikuhah.