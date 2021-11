Zajtrk za več energije

Da je zajtrk dober začetek dneva, je dejstvo, a ni vseeno, kaj pojemo, preden začnemo svoj dan. Zajtrk je vsekakor dobra naložba v zdravje, ozaveščanje o tem pa je v zadnjem desetletju prispevalo tudi k boljšim prehranjevalnim navadam, je ob dnevu slovenske hrane (v katerega je prerasel tradicionalni slovenski zajtrk) ocenila vodja sektorja za varovanje zdravja pri ministrstvu za zdravje Marija Recek in še povedala, da pri nas vsak dan zajtrkuje 40 odstotkov otrok in mladostnikov ter 60 odstotkov odraslih. Ker pa je poleg vsakodnevnega zajtrka pomembna tudi telesna aktivnost, so odgovorni ob dnevu slovenske hrane vse pozvali k vsakodnevnemu gibanju, naj bo to le sprehod ali hiter skok na najbližji hrib.

Strokovnjaki pravijo, da bi morali vsi zajtrkovati. Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, z njim obnovimo glikogenske zaloge, ki so med spanjem zagotavljale telesu potrebno energijo. Redno uživanje zajtrka naj bi prispevalo k zmanjšanemu indeksu telesne mase in tudi boljšim miselnim funkcijam. Ker je prvi obrok v dnevu pomemben, izberimo kakovostna in hranljiva živila. Zjutraj si privoščimo sveže sadje, delno posneto mleko ali manj mastno skuto, žitne kosmiče, občasno tudi jajca in denimo kuhan pršut.

Strokovnjaki pravijo, da je opuščanje zajtrka ena najpogostejših nezdravih prehranskih navad, odgovornost pa gre pripisati predvsem slabi jutranji organizaciji staršev. Gre za navado, pravijo, in ko se bomo navadili vsako jutro nekaj malega pojesti, bo zajtrk postal rutina, tako kot na primer umivanje zob. Kolikšen naj bo prvi obrok v dnevu? Dovolj bo, če pojemo samo sadež, če zajtrku čez dve ali tri ure sledi malica. Poleg sadeža lahko pojemo še polnozrnati keks ali manjši kos kruha in spijemo deci ali dva naravnega soka. Zajtrkovali naj bi do uro potem, ko smo vstali, pravijo prehranski strokovnjaki. Obrok lahko pojemo tudi po tem, ko smo se že uredili za v šolo ali službo.