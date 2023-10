Zajtrk, ki prebudi uspavano ščitnico

Fern Olivia Langham je po poklicu inženirka biomedicine in ena od mnogih, ki obolevajo za kroničnim limfocitnim tireoiditisom oziroma Hašimotovo boleznijo.

V želji kar najbolj omiliti simptome avtoimune bolezni se je odločila raziskati, katera kombinacija hrane in telovadbe najbolj blagodejno vpliva na delovanje ščitnice.

Zajtrk v središču pozornosti

Ugotovila je, da zajtrk pri vseh, ki se soočajo z enako diagnozo, igra zelo pomembno vlogo. Ključno ga je pojesti v 90. minutah po prebujanju in ga sestaviti iz živil, ki blagodejno vplivajo na omenjeno žlezo. Na njenem seznamu prepovedanih živil so tista, ki spodbujajo vnetne procese: mleko, predelana živila, živila z glutenom in pražena hrana.

Sestavila je recept za zajtrk, poln beljakovin, antioksidantov in zdravih maščob.

»Ugotovila sem, da pri osebah s kroničnim vnetjem ščitnice, najboljše rezultate zagotavlja kombinacija živalskih in rastlinskih beljakovin na dnevni bazi,« je povedala znanstvenica, ki priporoča sledeči zajtrk:

dve mehko kuhani ali poširani jajci

polovica avokada

dve manjši ali ena večja rezina dimljenega lososa

malo zelene zelenjave po izbiri

dulse alge

Jajca so dober vir joda in omega tri maščobnih kislin, losos je bogat s selenom, mineralom, ki blaži vnetne procese in krepi odpornost, zelena zelenjava in alge pomagajo pri izločanju strupenih snovi iz telesa in spodbujajo prebavo, ščitnica z njimi že zjutraj dobi snovi, ki ji pomagajo do boljšega delovanja.