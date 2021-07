Zajtrk, ki čisti telo in topi maščobe

Sestavine

trije decilitra manj mastnega jogurta ali kefirja

žlička mletih lanenih semen

žlička kakava v prahu

dve žlički ovsenih kosmičev

pet suhih sliv

Priprava

Slive prelijte z decilitrom vroče vode in jih 10 minut pustite v posodi.

Ovsene kosmiče, mleto seme lana in kakav prelijte z jogurtom ali kefirjem ter dobro zmešajte.

Namočene slive narežite na koščke, jih dodajte drugim sestavinam in še enkrat zmešajte s paličnim mešalnikom ali sesekljalnikom.

Zmešek lahko pripravite zvečer, ga pospravite v hladilniku in popijete zjutraj.

Pravijo, da se po jutru dan pozna, zato ni vseeno, kakšen je vaš prvi jutranji obrok. Prehranski strokovnjaki menijo, da naj bo sestavljen iz živil, ki dolgo ohranjajo sitost ter skrbijo za zdravje in lepo postavo.Za dobro jutro si torej privoščite zmešek, poln vlaknin, vitaminov in mineralov, ki iz organizma odstranjuje strupene snovi, pospešuje presnovo in spodbuja razgradnjo maščobnih oblog.