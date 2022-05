Zagotavlja srečo, zdravje, pomirja ter krepi um in telo

Ste vedeli, da obstaja izjemno koristen hobi, ki močno vpliva na zdravje ter počutje? To je vrtnarjenje.

Kajti ta prostočasna aktivnost ne zagotavlja le okusne in doma vzgojene zelenjave temveč premore večplasten vpliv, ki ga je v spomladanskih in poletnih dneh nedvomno pametno izkoristiti.

Več raziskav je namreč pokazalo, da je skrb za vrtiček odločen način za izboljšanje fizičnega ter mentalnega zdravja.

Naj vas ta dejstva prepričajo, da lepo uredite svoj vrt, si priskrbite kakšno gredico ali, če te možnosti nimate, nekaj zelenjave v koritih posadite na vrtu ali terasi. Kajti ni pomembno, kje in kako intenzivno vrtnarite, pomembno je le, da se predajate temu hobiju.

Boljši do sudokuja

Delo na vrtu izboljšuje in ohranja kognitivne funkcije, je dokazala leta 2019 opravljena raziskava, katere zaključki so pokazali, da je obdelovanje vrta izjemno učinkovita vadba za možgane.

Zakaj? Ne glede na to, kako velika je obdelovalna površina, treba je razmisliti in načrtovati, kaj in kje bo na njej raslo, katere rastline sodijo skupaj in katere se ne marajo, kdaj je najboljši čas za sajenje, kako dolgo potrebujejo semena, da vzklijejo, treba je biti pozoren na napredovanje rastlin, na morebitne škodljivce, treba je gnojiti, zalivati, treba je obirati pridelke in skrbeti zanje.

Stalna skrb za vrtiček, gredo ali korito ter reševanje morebitnih težav, vse to je odličen možganski trening.

Na vrt namesto v telovadnico

Vrtnarjenje zahteva veliko gibanja. Zlasti, če obdelujete vrt ali vsaj nekaj gredic: treba je prekopavati, grabiti, lopatati, prelagati zemljo, nositi vodo za zalivanje …

Že leta 2010 objavljena raziskava je dokazala, da je vrtnarjenje hobi, ki omogoča dnevni odmerek vadbe, ta je dobra za zdravje, saj preprečuje bolezni srca in ožilja, krepi mišice ter hkrati bistri um.

In še en plus: gibamo se na svežem zraku in si zagotovimo dober odmerek vitamina D. A kljub blagodejnim učinkom sonca ne pozabite na zaščito pred njegovimi močnimi žarki.

Nova oblika zena

So osebe, ki veliko časa preživijo na vrtovih, res srečne in sproščene? So, kar je dokazala tudi leta 2019 opravljena raziskava, saj bivanje na svežem zraku blaži stres ter napetost. Zlasti, kadar je to v kombinaciji s fizičnim delom.

Druge študije na to temo so prišle do podobnega zaključka. Tista iz leta 2021 je denimo dokazala, da vrtnarjenje ne pomaga le pri premagovanju stresa in tesnobe, temveč je učinkovito tudi proti depresiji.

Zlasti očitno je to bilo med zadnjo pandemijo, ko so si mnogi, ki prej nikoli niso vrtnarili, omislili svoj vrtiček in z njim odkrili zdravilo za številne težave z zdravjem ter počutjem.