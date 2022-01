Ste vedeli? Dovolj je že deset minut

Tek je brez dvoma ena od najbolj osnovnih fizičnih dejavnosti, če nam ga le telo dopušča – je lahko dostopen, zanj potrebujemo le primerno obutev, nekateri prisegajo celo na bosonogi tek. Krepi kardiovaskularni sistem, mišice in kosti, s tekom pridobi tudi naše mentalno zdravje, in za vse to ni treba, da vsak dan nabiramo kilometre in kilometre, zadostuje bistveno manj.

Jasno je, da vadba koristi telesu in psihi, zakaj ne bi tudi možganom?

Ekipa znanstvenikov z japonske univerze Tsukuba je nedavno predstavila rezultate manjše raziskave, v kateri so ugotovili, da za izboljšanje razpoloženja in delovanje mentalnih funkcij zadošča že 10 minut srednje intenzivnega teka! Prostovoljci so imeli po tako kratkem teku večji pretok krvi v različnih predelih prefrontalne skorje, ki ima pomembno vlogo pri našem razpoloženju in kognitivnih sposobnostih. Tek seveda pospeši pretok krvi po celotnem telesu, Japonci pa ugibajo, da morajo možgani med takšnim gibanjem obdelati veliko senzoričnih informacij, da obdržijo telo v ravnovesju, zato je korteks še toliko bolj aktiven in prekrvavljen.

Avtorji so opazovali možgansko aktivnost udeležencev prek pretoka krvi, medtem ko so reševali različne miselne naloge po kratkem teku na stezi, in jih primerjali z rezultati, dobljenimi po počitku na kavču, prostovoljci so izpolnjevali tudi vprašalnik o tem, kako se počutijo. Rezultati? Pričakovani, bi lahko rekli, vsi so po teku navajali boljše počutje, vedrejše razpoloženje, njihovi testi kognitivnih sposobnosti (pozornost, spomin, načrtovanje, organiziranje) pa so bili znatno bolje in hitreje rešeni kot po počitku.

Ne le počutje, tudi kognitivne sposobnosti imajo korist od teka. FOTO: Siphotography/Getty Images

»Nismo pričakovali, da bo le 10 minut zmernega teka tako zelo izboljšalo miselne procese in dvignilo razpoloženje,« je povedal eden od avtorjev prof. Hideaki Soya, ki priznava, da gre za manjšo raziskavo in da merjenje razpoloženja s testi ne more biti objektivno, a jasno je, da vadba koristi telesu in psihi, zakaj ne bi tudi možganom? Že nekaj minut je bolje kot nič, zato začnimo zdaj!